In Nieuwegein is woensdagmiddag 7 maart het grootste zonnepark in de provincie Utrecht geopend.

In het Solarpark Galecop zijn sinds dat moment 8.914 zonnepanelen in werking. Die leveren samen genoeg stroom voor zevenhonderd huishoudens.

Er staat overigens een nog groter zonnepark in Nieuwegein gepland door Waternet op het bedrijventerrein Plettenburg.

Het zonnepark is onderdeel van de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040, die gisteren van start ging met een bezoek langs verschillende duurzame initiatieven in Nieuwegein. Initiatiefnemers voor de aanleg van het zonnepark zijn Peter Beumer (coöperatie Lekstroom) en Arthur Simons (Solarpark Galecop). Met ondersteuning van de gemeente en andere instanties zijn zij er in zeer korte tijd in geslaagd de bijna 9.000 panelen te plaatsen en energie te laten leveren. Het zonnepark werd gerealiseerd door New Solar.

Samen de stad duurzamer maken, dat is het uitgangpunt, aldus wethouder duurzaamheid Peter Snoeren. “Ik ben heel blij met dit zonnepark, een prachtig initiatief en goed gebruik van deze gronden. Tot 2030 kan hier veel energie worden opgewekt, waar ook de inwoners van mee kunnen profiteren via de postcoderoos, waar 1200 panelen voor beschikbaar zijn. En het is erg populair, want in korte tijd hebben zestig huishoudens, veel uit Blokhoeve en Galecop, de helft van de panelen afgenomen. Blijkbaar is het ideaal voor mensen die om wat voor reden dan ook niet zelf panelen op hun huis willen.”

Zonnepark Plettenburg in Niewegein by Power to X. De aanleg van een 8,6 MW zonnepark, opslag van hoge temperatuurwarmte in de bodem waarmee ’s winters 900 gerenoveerde woningen kunnen worden verwarmd en auto’s die rijden op waterstof. Het gaat allemaal gebeuren bij Power to X in Nieuwegein.

Op het terrein van de Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) realiseert Waternet een zonnepark met een capaciteit van circa 8,6 MW. Op het WRK-terrein wordt al sinds 1952 Lekwater gewonnen, voorgezuiverd en onder andere getransporteerd naar de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Het nieuwe zonnepark gaat in de eerste plaats energie leveren aan het lokale net. Maar wat het Power to X -project bijzonder maakt is dat tegelijkertijd wordt onderzocht of een deel van de geproduceerde zonnestroom kan worden omgezet in andere energiedragers (de variabele X), zoals waterstof.

Een deel van de zonnestroom wordt gebruikt om de warmte die in de zomer wordt gewonnen uit het ingenomen Lekwater met een warmtewisselaar en warmtepompen naar een hoger temperatuurniveau (40 tot 70 °C) te brengen. Die warmte zal in de bodem worden opgeslagen en in de winter worden benut voor het verwarmen van de woningen in de nabijgelegen wijk Rijnhuizen.