Geschreven op 26-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Woningcorporaties hebben in twee jaar tijd hun investeringen verdubbeld om sociale huurwoningen duurzamer te maken.

Afgelopen jaar kregen meer huurders zonnepanelen, een hoogrendementsketel of een warmtepomp en werden meer huizen beter geïsoleerd.

Uit jaarlijks onderzoek van branchevereniging Aedes blijkt dat de gemiddelde Energie-Index (het vroegere energielabel) van corporatiewoningen in 2019 daalt van 1,65 naar 1,57.

Het aantal woningen met zonnepanelen steeg met 60.000 naar 176.000. 70.000 huizen kregen een hoogrendementsketel en in 10.000 woningen werd een warmtepomp geplaatst. 6.000 huizen werden aangesloten op een warmtenet. Corporaties komen daarmee steeds dichter bij hun doelstelling: een Energie-Index van 1,4 (gemiddeld label B) in 2021. Corporaties willen dat hun huizen in 2050 CO2-neutraal zijn.

Corporaties investeerden in 2018 totaal 870 miljoen euro in verduurzaming van hun woningen, 29 procent meer dan 2017. Daarbovenop komen nog de uitgaven aan verduurzaming bij regulier onderhoud van de woning. De stijging van de investeringen staat echter niet in verhouding tot de daling van de Energie-Index. Om een sterkere daling van de Energie-Index te bereiken, zijn meer investeringen nodig. Maar corporaties hebben onvoldoende geld om sneller te kunnen verduurzamen. Er is dus extra geld van de overheid nodig. Samen met het kabinet doet Aedes onderzoek naar de maatschappelijke opgaven en financiële middelen van corporaties.

Het onderzoek naar verduurzaming is onderdeel van de benchmark (PDF) van branchevereniging Aedes. De Aedes-benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en hoe ze presteren. De benchmark bestaat uit zes onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering, beschikbaarheid/betaalbaarheid en nieuwbouw. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector. Aedes voert de benchmark uit samen met PwC, KWH en ABF.