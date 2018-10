Geschreven op 2-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Om dat doel te bereiken, wordt de komende jaren op grote schaal onderzoek gedaan naar alternatieven voor aardgas.

Zo is hoogheemraadschap Rijnland al langer bezig met het project Smartpolder Katwijk. De Rijksoverheid subsidieert dit project nu met 4,8 miljoen euro.

Het hoogheemraadschap en de gemeente Katwijk willen met warmte-/koudepompen de duurzame warmte en koude van het oppervlaktewater, dat in de zomer opwarmt en in de winter afkoelt, aan het water te onttrekken en combineren met met ondergrondse warmte-koude opslag.

De thermische energie kan vervolgens via een warmtenet naar een woonwijk worden geleid en worden gebruikt om gebouwen te verwarmen of te koelen.

In het voorjaar ging een verdiepend onderzoek naar de businesscase van start, waarbij het hoogheemraadschap meer duidelijkheid wilde krijgen over de precieze kosten.

“Dat onderzoek loopt nog,” zegt Rijnland-woordvoerder Gerbrant Corbee, “maar het is duidelijk dat deze bijdrage van het Rijk de komst van de Smartpolder bij het Katwijkse gemaal dichterbij brengt. We kunnen nu makkelijker omgaan met de kosten die nu eenmaal komen kijken bij zo’n project, onder andere het isoleren van woningen en het installeren van inductiekookplaten.”

Het onderzoek naar de businesscase wordt naar verwachting later dit jaar afgerond. Ook wordt er nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om bij het gemaal in Katwijk een Blue Energy centrale te bouwen. Deze centrale kan energie winnen uit het verschil in zoutgehalte tussen twee waterbronnen.