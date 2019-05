Geschreven op 15-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De overheid kan en moet de Eemshavencentrale, Maasvlaktecentrale en Centrale Rotterdam zo snel mogelijk sluiten.

Dat stellen Natuur & Milieu, Greenpeace en het Longfonds. Dit is een haalbare maatregel, waarmee Nederland aan het Urgenda-vonnis kan voldoen.

Sluiting van de steenkolencentrales vermindert per direct de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 9 megaton. Dat blijkt uit de studie ‘Effecten van sluiting drie extra kolencentrales’ van onderzoeksbureau CE Delft, naar het dichtdoen van de centrales op 1 januari 2020.

Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van sluiting van deze drie centrales werd niet eerder zo uitvoerig gedaan.

Volgend jaar moet Nederland van de rechter de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Uit recente berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat Nederland dit vonnis niet gaat halen zonder stevige maatregelen. ‘De overheid moet zo snel mogelijk aan de slag. Daarom hebben wij onderzoek laten doen naar wat sluiting van kolencentrales betekent. Uit de resultaten blijkt: sluiting is winst voor klimaat, volksgezondheid en het huishoudboekje van de staat. Nog langer doormodderen met kolen is niets anders dan heel schadelijke struisvogelpolitiek’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s bij Natuur & Milieu.‘De aangekondigde vervroegde sluiting van de Hemweg kolencentrale was een goede eerste stap. Dit onderzoek laat zien dat drie andere kolencentrales ook dicht kunnen. Sluiting is haalbaar, betaalbaar en effectief’, concludeert Joris Thijssen, directeur van Greenpeace.

De Kolenwet, die momenteel bij de Tweede Kamer ligt, bepaalt nu nog dat de centrales tot 2030 steenkool mogen blijven stoken. Stoppen met kolenstook in 2020 levert daarentegen onmiddellijk een CO2-reductie op van 9 megaton per jaar. Deze uitstoot komt overeen met de uitstoot van bijna 2,7 miljoen benzineauto’s, of de helft van de Nederlandse veestapel. Het gaat bovendien om een netto vermindering van de uitstoot: de onderzoekers hebben de vervanging van kolencentrales door aardgascentrales verrekend. Het is bij sluiting van de kolencentrales waarschijnlijk dat de Nederlandse import van elektriciteit tijdelijk toeneemt. Toch blijft de klimaatwinst ook vanuit internationaal perspectief overeind, met een vermindering van 5 megaton broeikasgassen in Noord-West Europa.

Natuur & Milieu, Greenpeace en het Longfonds, opdrachtgevers van het onderzoek, roepen het Kabinet op zo snel mogelijk te komen met een plan voor vervroegde sluiting.

