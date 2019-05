Geschreven op 9-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Gas wordt steeds duurder en past steeds minder bij het principe van duurzaam wonen. De overheid neemt dan ook steeds meer maatregelen om het verbruik van gas te ontmoedigen.

Een van de onderdelen van het klimaatakkoord was het in rap tempo omhoog schroeven van de energiebelasting. Het kabinet is deels hierop teruggekomen en zal de energiebelasting voor gas iets minder snel laten stijgen.

Desondanks is het vanuit de overheid een duidelijk signaal dat wij als consumenten serieus moeten gaan nadenken over alternatieven voor gas en minstens het gasverbruik drastisch gaan verlagen.

We hebben allemaal wel eens van zonnepanelen gehoord. Een variant hierop zijn de zonnecollectoren. Mensen denken al snel dat dit hetzelfde is als een zonnepaneel, maar er is een heel groot verschil. Een zonnepaneel vangt zonlicht op en zet dit om naar elektriciteit. Met zonnepanelen kan je dus flink besparen op je elektriciteitsrekening.

Zonnecollectoren maken ook gebruik van de kracht van de zon. Het verschil is echter dat de zonkracht hierbij helpt om warm leidingwater te geven en/of de woning te verwarmen. De collectoren worden op het dak geplaatst. De vloeistof hierin wordt door de zon verwarmd en opgevangen in een voorraadvat tot er vraag is naar warm water. Een warmtepomp en buffervat worden ingezet voor verwarming van de woning.

Naast het gebruik van zonnecollectoren en een warmtepomp zijn er ook andere manieren om kosten te besparen als het om het verwarmen van de woning gaat. Denk hierbij aan een zoneklep die wordt geleverd door Tameson. Met de zoneklep ga je bewust om met het verwarmen van je woning of bedrijfspand.

Doorgaans heb je een thermostaat in de woning hangen, vaak in de woonkamer. De thermostaat meet de temperatuur in de ruimte waarin deze hangt. Is de temperatuur gelijk aan de temperatuur waarop je deze hebt ingesteld, dan zal de verwarming uitslaan. Is het in de andere te verwarmen ruimtes nog niet op temperatuur, dan is het heel vervelend, want de CV stopt hoe dan ook met verwarmen.

Met het installeren van zonekleppen in de verwarmingsbuizen voorkom je heel eenvoudig dit probleem. Een zoneklep sluit namelijk de leiding af wanneer dit gewenst is en daarmee voorkom je dat de betreffende radiator warm wordt. De zoneklep combineer je met een thermostaat in iedere ruimte. Op die manier kan de verwarming voor iedere ruimte afzonderlijk geregeld worden. Het pand wordt opgedeeld in zogenaamde zones die ieder geregeld worden door een eigen thermostaat. Het aantal zones is onbeperkt.

Voor een aantal energiebesparende maatregelen kan er subsidie aangevraagd worden, aangezien het voor veel consumenten te duur is om hierin te investeren. Voor zonnecollectoren kan er bijvoorbeeld tot 2021 subsidie worden aangevraagd. Laat je hierover dan ook eerst goed informeren voordat je overgaat tot aanschaf of juist besluit het vanwege de kosten niet te doen. Aan subsidies zijn vaak wel enkele voorwaarden verbonden waar je goed van op de hoogte dient te zijn.