Shell Pernis, Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Rotterdam hebben vorige week het officiële startschot gegeven voor het leveren van industriële restwarmte aan 16.000 Rotterdamse huishoudens.

De warmte is afkomstig uit de raffinaderij van Shell Pernis. Daarmee is voor het Rotterdamse Warmtenet het eerste industriële schaap over de dam.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat het Rotterdamse Warmtenet aan 500.000 huishoudens warmte gaat leveren en ook aan de kastuinbouw in de regio.

Het initiatief werd feestelijk ingeluid met omwonenden en met name kinderen van de Rotterdamse wijk Katendrecht, waar de eerste warmte onder meer heen zal gaan. Ook het kantoor van het Havenbedrijf krijgt warmte van Shell. Deze eerste overgang naar restwarmte levert jaarlijks een CO2-reductie op van 35.000 ton. Bovendien verdwijnt in de huishoudens de cv-ketel en hoeven er minder onderhoudskosten te worden gemaakt. De credits komen geheel op conto van de bebouwde omgeving.

Directeur van Shell Pernis, Jos van Winsen is trots op deze eerste stap. Wie de credits krijgt, maakt hem niet zoveel uit. Het gaat hem er vooral om dat dit project samen is gerealiseerd. Te meer omdat de mogelijkheden binnen de raffinaderij aan het opdrogen zijn. Van Winsen: ‘Op ons terrein in Pernis staan zestig fabrieken die al zeer energie-efficiënt werken. Met de raffinaderij horen we bij de 25 procent meest energiezuinige ter wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse wereldwijde benchmark van Solomon. Willen we nog verdere stappen zetten, dan moeten we het vooral buiten het hek zoeken.’

Shell Pernis is na AVR de tweede leverancier én de eerste raffinaderij in de Rotterdamse haven die het lokale warmtenet restwarmte gaat leveren. De infrastructuur om warmte te kunnen leveren, is gereed. Shell heeft installaties gebouwd die het mogelijk maken om de restwarmte uit de raffinaderij af te voeren. Havenbedrijf Rotterdam draagt zorg voor het transport ervan naar het bestaande warmtenet. Warmtebedrijf Rotterdam verzorgt de aansluiting op het bestaande warmtenet, het beheer, operatie en onderhoud ervan en verzorgt de levering aan de lokale warmtedistributeurs.

Een eerdere inventarisatie geeft aan dat alleen al met de beschikbare warmte uit de haven van Rotterdam ruim 500.000 huishoudens en een deel van de kastuinbouw in de regio van warmte kunnen worden voorzien. Het is de verwachting dat de komende jaren meer industriële bedrijven zich bij het initiatief aansluiten en warmte gaan leveren.

Ook voor Shell is dit waarschijnlijk een eerste stap. Van Winsen: ‘We zijn nu nog bezig met de ingebruikname van de warmtelevering aan de eerste 16.000 woningen. Het is echter de bedoeling dat er iedere paar jaar ongeveer hetzelfde aantal bij komt. Uiteraard is er veel mogelijk, maar we moeten het ook financieel blijven bekijken. Het huidige project gaat net uit. Bij volgende stappen kunnen we leren van dit project.

