Energie en Besparing Geschreven op 24-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Eigenaren van asbestdaken kunnen samen met energiecoöperaties in de provincie Groningen deelnemen aan de pilot ‘SamenZONderAsbest’.

De pilot test een nieuwe stimuleringsregeling waarbij eigenaren van asbestdaken en omwonenden samenwerken om asbestdaken te saneren en te vervangen door zonnepanelen.

Dit helpt de asbestsanering te versnellen en tegelijkertijd meer duurzame energie op te wekken. De provincie stelt in totaal 100.000 euro beschikbaar voor de pilot. Geïnteresseerden kunnen tot woensdag 24 april 2019 een aanvraag indienen.

Binnen de Groninger pilot is ruimte om twintig asbestdaken in te ruilen voor collectieve zonnedaken. Met de zonne-energie die een dak oplevert kunnen ongeveer twintig huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien. Op deze manier profiteren zowel dak-eigenaren als dorpsgenoten die deelnemen aan de coöperatie.

Eigenaren van asbestdaken met saneringsplannen kunnen zich tot 24 april aanmelden via het vragenformulier op de website. Uiteindelijke deelname aan het project hangt af van de geschiktheid van het dak en de volgorde van aanmelding. De dak-eigenaar kan een ‘dak-check’ krijgen, waarbij onder meer de dakconstructie en de aansluiting op het elektriciteitsnet onderzocht wordt. De energiecoöperatie kan een voucher krijgen als bijdrage in de ontwikkelkosten van het postcoderoosproject. In totaal zijn er binnen deze pilot 20 dak-checks voor dak-eigenaren en 20 vouchers voor energiecoöperaties beschikbaar.

De pilot wordt uitgevoerd door bureau ECoop in samenwerking met LTO Noord. Inmiddels zijn de eerste gesprekken gevoerd met geïnteresseerde dak-eigenaren en lokale energiecoöperaties. Op donderdag 24 januari werd het startsein gegeven voor de pilot, op boerderij Huninga in Eenrum. Daar werd de eerste dak-check door gedeputeerden Nienke Homan en Henk Staghouwer aangeboden aan Remt Meijer, voorzitter van de Stichting R.J. Clevering en eigenaar van de monumentale boerderij met asbestdak.

De Groningse pilot ‘SamenZONderAsbest’ is een vervolg op de Friese pilot ‘Asbest eraf, postcoderoos erop’ uit 2017. In de provincie Groningen konden dak-eigenaren in de periode 2014-2016 subsidie aanvragen voor het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen. Toen ging het om subsidie per vierkante meter dak en zonnepanelen voor eigen gebruik. In de pilot die nu van start is gegaan wordt de samenwerking tussen dak-eigenaren en energiecoöperaties gestimuleerd en kunnen dak-eigenaren de vervanging van hun asbestdak makkelijker financieren met jaarlijkse huuropbrengsten van het collectieve zonnedak.

Zie ook: Asbest Eraf, Zon Erop: Boeren Flevoland Schakelen Over Op Zonnepanelen – Asbest Eraf, Zon Erop: Dakvrienden Gaan Asbestdaken Vervangen Door Zonnepanelen by Essent – Sanering Asbestdaken: Fonds voor Huishoudens en Bedrijven Voor Verwijderen Asbest Daken