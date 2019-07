Geschreven op 25-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Energieleverancier Eneco gaat samenwerken met NIBE, de van oorsprong Zweedse leverancier van warmtepompen.

Hierdoor kan Eneco de verschillende soorten warmtepompen van NIBE gaan aanbieden aan klanten die willen overstappen op duurzame verwarming.

Met behulp van een warmtepomp is het mogelijk om warmte uit de buitenlucht, uit ventilatielucht of uit de bodem te halen. De warmte wordt door de warmtepomp met een zeer hoog rendement omgezet in bruikbare warmte van een hoge temperatuur voor cv-verwarming van je huis of het verwarmen van water. Een warmtepomp is een duurzaam alternatief voor het verwarmen van je huis met gas.

De voornaamste reden voor het aanschaffen van een warmtepomp is het besparen van energie. Omdat een warmtepomp gebruik maakt van ‘gratis’ energie vanuit de buitenlucht of de bodem, is het mogelijk om met een beperkte hoeveelheid stroom een zeer hoog rendement te halen. Het gasverbruik gaat drastisch omlaag of zelfs naar 0, maar er wordt wel meer stroom verbruikt. Dit zorgt samen uiteindelijk voor een besparing op de energierekening. Daarnaast is een warmtepomp milieuvriendelijk en zorgt deze dag en nacht voor een constante temperatuur in huis.

NIBE heeft vier soorten warmtepompsystemen die onder andere verschillen in de bron waar energie uit gehaald wordt. Zo is er de water/water warmtepomp, die gebruik maakt van de zonnewarmte die in de aardbodem is opgeslagen. Een lucht/water warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht en een ventilatielucht / water warmtepomp, zoals de naam al zegt, uit de ventilatielucht die eventueel wordt aangevuld met de buitenlucht. Een hybride warmtepomp is vergelijkbaar met een lucht/water warmtepomp en kan samenwerken met elk merk en type cv-ketel.

Levi van de Ven, directeur Eneco Installatiebedrijven over de samenwerking met NIBE: “Warmtepompen gaan in onze ogen een voorname rol spelen in de plannen om het gasverbruik in Nederland te verminderen. NIBE is een gerenommeerde naam en in Nederland ook de marktleider op het gebied van warmtepompen. De samenwerking past zeer goed bij onze ambitie om iedereen in Nederland te helpen omschakelen naar een duurzame energievoorziening.”

Rob Spoelman, Managing Directeur NIBE Benelux zegt het volgende: “We zijn zeer verheugd over deze samenwerking, omdat Eneco toch een van de grootste duurzame energiemaatschappijen van Nederland is. Hierdoor kunnen we Nederland verder verduurzamen op het gebied van warmtepompen.”