Geschreven op 1-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

WarmtelinQ, Eneco en Uniper willen de warmtetransportleiding van Rotterdam naar Den Haag (voorheen Leiding door het Midden) en het bestaande Haagse warmtenet van Eneco met elkaar verbinden op het terrein van de Uniper energiecentrale in Den Haag.

Op die locatie zal WarmtelinQ, een dochteronderneming van Gasunie, een nieuw warmteontvangst-station (WOS) ontwikkelen, dat nodig is voor deze koppeling. De bedrijven zijn zeer tevreden met deze overeenstemming.

Warmtelinq is een duurzame toevoeging aan het Haagse warmtesysteem en dit akkoord is een volgende stap in de aanleg ervan. De drie bedrijven gaan door met de voorbereidingen die nodig zijn om uiteindelijk een positief investeringsbesluit te kunnen nemen.

WarmtelinQ ontwikkelt een regionaal transportnet voor warmte, waarbij restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Den Haag te verwarmen, met onderweg bij Delft een aftakking naar de kassen in het Westland. Eneco is naast eigenaar van het Haagse warmtenet ook de warmteleverancier in Den Haag. Uniper produceert warmte en is de operator van het Haagse warmtenet.

In de volgende fase wordt onder meer gezamenlijk gewerkt aan de technische uitwerking en inpassing van de nieuwe infrastructuur. Ook zal de aanvraag van vergunningen opgestart gaan worden. Mogelijk zal het nieuwe warmte ontvangststation bi-directioneel worden uitgevoerd, waardoor het warmtetransport niet alleen naar Den Haag kan, maar Uniper ook warmte kan leveren aan klanten in de regio. Daarmee kan ook de groeipotentie van de warmtevraag uit bijvoorbeeld Delft, Rijswijk en het Westland gestimuleerd worden. De uiteindelijke uitvoering van het project is nog wel onder voorbehoud van alle noodzakelijke vergunningen en het uiteindelijke investeringsbesluit van partijen.

Liesbeth van Tongeren, wethouder Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie van de gemeente Den Haag: “Veel grote en kleine partijen werken aan de energievoorziening van de toekomst. Om heel Den Haag van duurzamere warmte te voorzien is goede regie nodig, een rol die wij ook hier op ons hebben genomen. Om tot deze doorbraak te komen hebben we de verschillende partijen bij elkaar gebracht om op het energieknooppunt Constant Rebecqueplein, waar restwarmte, aardwarmte en electriciteit geleverd gaan worden, tot een goede oplossing te komen.”

WarmtelinQ projectdirecteur Guido Custers licht toe: “In Zuid-Holland kan een grootschalig warmtetransportnet een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de warmtevoorziening. WarmtelinQ speelt daarin een centrale rol als de vraag naar warmte straks verder toeneemt in deze regio. Wij zijn erg blij met het akkoord met Uniper en Eneco over de WOS-locatie, omdat we op deze manier de impact voor de omgeving zo klein mogelijk houden. En daar is iedereen bij gebaat.

Ook Ron Wit, directeur Energietransities bij Eneco, is positief: “Wij willen duurzame warmte leveren aan onze huidige en toekomstige klanten. Daarin hebben zowel regionale als lokale warmtebronnen een belangrijke rol. Dat er via Warmtelinq regionale warmte beschikbaar komt, maakt het mogelijk dat ons warmtesysteem in Den Haag verder verduurzaamt en dat meer woningen en bedrijven van het aardgas af gaan. Een belangrijke stap in de warmtetransitie!“

Pieter van Stratum, directeur stadcentrales van Uniper, ziet ook op lange termijn een belangrijke rol voor Uniper weggelegd: “Wij gaan in het licht van het Klimaatakkoord uit van de flinke groei van de warmtevraag. Dat samen met de complexiteit die het gevolg is van het inpassen van allerlei nieuwe warmtebronnen maakt dat wij onze klassieke rol van warmte ‘dispatcher’ verder kunnen ontwikkelen. Nu en ook in de toekomst zorgen wij ervoor dat de warmte altijd 24/7 en tegen de beste economische condities beschikbaar is. Wij kunnen op alle momenten van het jaar op de meest uiteenlopende situaties in de markt en het totale productiepark inspelen. Dat is bij uitstek onze expertise en ons ervaren team levert daarmee een essentiële bijdrage aan de toekomstige warmtemarkt in de regio.”

