Geschreven op 24-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De gemeente Rotterdam wil op de Tweede Maasvlakte een megawindmolen bouwen.

Het gaat om één windturbine van 10 megawatt waarmee tenminste 8.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien.

De gemeente onderzoekt of de Tweede Maasvlakte een goede locatie is voor deze windturbine of windmolen. Als de vergunning snel rond komt, kan de bouw van de windturbine in 2019 afgerond worden. De eerste twee jaar draait de turbine op proef, daarna kan hij structureel ingezet worden voor het opwekken van energie.

De turbine is bedoeld als proef. Na twee jaar testen moet duidelijk zijn waar op of in de zee rond de Tweede Maasvlakte een windmolenpark kan komen.

Wethouder Haven en Duurzaamheid Adriaan Visser: ‘Met dit tweejarige pilotproject is Rotterdam koploper en willen we nieuwe ontwikkelingen op gebied van wind blijvend stimuleren.’ De komst van deze mega-windturbine sluit aan op de ambitie van Rotterdam om dé duurzame energiecentrale van Noordwest-Europa te zijn.

In de haven van Rotterdam komen allerlei vormen van energie samen: kolen en aardgas, maar ook biomassa, warmte, stoom, zon en wind. De aanvoer, productie en distributie van energie is groot. Duurzame energieopwekking is daarbij een belangrijke ontwikkeling. Op dit moment staat voor 200 Megawatt (MW) aan windturbines in het Rotterdamse havengebied opgesteld. Dat is zo’n 10 procent van het totale vermogen aan windenergie in Nederland.

In de Havenvisie heeft het Havenbedrijf Rotterdam met diverse partners afgesproken dat het totaal opgestelde vermogen in 2020 300 MW is.

Een belangrijke locatie om nieuwe windturbines te realiseren is de buitencontour van Maasvlakte 2. Deze bestaat uit zachte zeewering (strand) en harde zeewering (blokkendam). De zeewering is eigendom van het Rijk. Het Havenbedrijf heeft tot 2023 de verantwoordelijkheid voor de realisatie en het beheer van de zeewering. Daarna gaat het beheer naar Rijkswaterstaat. Het Rijk betrekt het Havenbedrijf bij de realisatie van windturbines op de zeewering. De tender (uitnodiging tot inschrijving om het project uit te voeren) voor de harde zeewering wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) spoedig in de markt gezet.

