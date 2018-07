Geschreven op 28-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Zon, zon en nog eens zon. De afgelopen dagen was er amper een wolkje aan de lucht en dat lijkt ook de komende dagen zo te blijven.

Bij Roeleveld Vis aan de Visafslagweg in Scheveningen zijn ze maar wat blij met deze zonnige dagen. Sinds half maart hebben zij namelijk geïnvesteerd in zonnepanelen.

“We hebben nu 500 panelen liggen op het dak”, vertelt Ben Roeleveld. “Dat is ongeveer 1500 m2 aan zonnepanelen, die bij elkaar zo’n 130.000 kilowatt per jaar opwekken. En dat is dan weer om en nabij 30% van ons jaarlijkse energieverbruik.”

Niet alleen een leuke subsidieregeling was de reden voor Roeleveld Vis om nu te investeren in de zonnepanelen. “Het past bij de ambitie in het energieakkoord”, legt Roeleveld uit. “Vier jaar geleden zijn we al begonnen met duurzame oplossingen bij de bouw van ons nieuwe pand. Bij de oude fabriek verbruikten wij zo’n 1,5 miljoen kilowatt per jaar. Met de nieuwbouw is dat gezakt naar 500.000 kilowatt per jaar, waarvan we nu dus zo’n 130.000 kilowatt aan zonne-energie zelf opwekken. Misschien wordt dat zelfs nog iets meer met dit stralende weer.”