Geschreven op 13-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Door een gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet kunnen lokale groene energieprojecten in sommige plaatsen niet doorgaan. Bovendien kunnen nieuwe grootschalige zonneweiden in bepaalde regio’s niet meer worden aangesloten.

De netbeheerders Enexis en Tennet hebben in delen van Groningen, Drenthe en Overijssel al nieuwe projecten tegengehouden vanwege het gebrek aan capaciteit. Het betreft bijvoorbeeld investeerders die zonneparken willen aanleggen op landbouwgronden.

Alle lokale nieuwe energieprojecten moeten worden aangesloten op het net, om zo energie die niet zelf gebruikt wordt te leveren aan het stroomnet. Het regionale net nadert daardoor op korte termijn op verschillende plaatsen de grenzen van de maximale belastbaarheid.

Volgens Netbeheer Nederland speelt het probleem niet overal; in Groningen, Drenthe en Overijssel is veel ruimte voor projecten en de grond is er goedkoop. Omdat er relatief weinig mensen wonen en minder bedrijven zijn, is het stroomnet niet toegerust op toenemende teruglevering.

Uitbreiding van de netcapaciteit kan maar liefst drie tot tien jaar duren en is zeer kostbaar.

Zie ook: Vijf Zonneparken In Hoogeveen Kunnen Worden Aangesloten op Stroomnet by Enexsis – Zonnepark Energieneutraal Biogasbedrijf Kloosterman In Nieuweroord Met 10.000 Zonnepanelen