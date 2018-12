Geschreven op 29-11-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Drenthe krijgt een Regionale Energie Strategie (RES): een plan waarin wordt vastgelegd hoe onze woningen van het aardgas af gaan, waar duurzame energie wordt geproduceerd en welke infrastructuur daarvoor nodig is.

De Drentse gemeenten, de provincie Drenthe en en Drentse waterschappen stellen samen met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties deze strategie op aan de Drentse Energietafel.

Begin november is de officiële aftrap gegeven voor de regionale energiestrategieën. Op de bijeenkomst kwamen projectleiders en programmamanagers van gemeenten, provincies en waterschappen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, netbeheerders bijeen.

Alle inwoners van Drenthe krijgen te maken met deze strategie, vanwege het verdwijnen van aardgas als verwarmingsbron in woningen en gebouwen en de overstap naar duurzame energie. Daarnaast zullen we de veranderingen terugzien in het landschap, het onderwijs en in onze economie.

Riek Siertsema, voorzitter van de Drentse Energietafel: “We willen de Drenten goed betrekken bij ons proces. Iedereen die wil, krijgt straks de kans om met ons mee te doen.”

De Regionale Energie Strategie komt voort uit het Nationaal Klimaatakkoord. Daarmee gaat Nederland voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn in Parijs: de CO2-uitstoot voor 2030 met 49% verminderen. Daarnaast is besloten dat we stoppen met het gebruik van Gronings gas. De bijdrage van Drenthe aan dit klimaatdoel wordt in de Regionale Energie Strategie vastgelegd.

Alle partijen werken samen aan de beste aanpak voor de Drentse samenleving. De Drentse overheden ondertekenden op donderdag 29 november 2018 een intentieverklaring om dit te onderstrepen. Er wordt een plan gemaakt dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Riek Siertsema: “We nemen de regie in eigen hand. Door een reëel en goed doordacht voorstel aan het Rijk te doen, bepalen we zoveel mogelijk zélf hoe en met wie we het klimaatdoel gaan halen.”

De RES’en zijn landsdekkend. Elke gemeente, provincie en waterschap doet mee in een RES, samen met regionale stakeholders, de doelstellingen voor warmte en elektriciteit zijn altijd onderdeel van de RES. De doelstellingen van alle RES’en in het land tellen samen op tot de landelijke opgave

duurzame elektriciteit en geven zicht op de duurzame warmtebronnen voor de gebouwde omgeving.

Eind 2019 moet helder zijn hoe de opgave voor elektriciteit is verdeeld over de regio’s. Ook is er dan een eerste indicatie van de hoeveelheid warmtebronnen en de ligging daarvan in relatie tot de warmtebehoefte in de gebouwde omgeving. De gemeenteraden stellen een transitievisie warmte vast met een tijdpad voor het ontwikkelen van alternatieve energievoorziening en het geleidelijk afschaffen van aardgas. Deze transitievisie moet eind

2021 klaar zijn.