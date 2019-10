Energie en Besparing Geschreven op 10-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt 87 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om huiseigenaren energie te laten besparen.

Een voorbeeld zijn vouchers die huiseigenaren kunnen inzetten voor kleine energiebesparende maatregelen, zoals het inregelen van de cv-installatie en het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips.

Of het geven van advies aan huiseigenaren over verdergaande energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie. Met de regeling moeten één miljoen huizen bereikt worden.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties: “Met kleine maatregelen kun je al veel energie besparen. Het scheelt in de energiekosten en draagt bij aan het wooncomfort. Bovendien is het een belangrijke stap naar meer duurzaam wonen.”

Gemeenten hebben tot en met donderdag 14 november 2019 om voorstellen voor projecten in te dienen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar staat meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvraagproces. Gemeenten hebben tot eind 2020 om de projecten uit te voeren.

De gemeenten zijn vrij in de inrichting en uitvoering van de maatregelen. Hierdoor kunnen zij met deze regeling aansluiten bij activiteiten die al binnen hun gemeente lopen of gaan lopen rond het Klimaatakkoord. Voorbeelden van de uitvoering zijn: Vouchers voor huiseigenaren om energiebesparende maatregelen te treffen. Samenwerking zoeken met lopende activiteiten van energiecoöperaties of energieloketten. Aansluiten bij wijkgerichte activiteiten in het kader van het Klimaatakkoord