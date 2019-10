Geschreven op 9-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

‘Vlaanderen levert zijn bijdrage aan de Europese hernieuwbare-energiedoelstelling: dankzij de inspanningen van de voorbije jaren staan we aan de top qua zonnepanelen en windturbines per vierkante kilometer’, opent de passage over hernieuwbare energie in het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024.

‘Tegen 2030 verhogen we de hernieuwbare-energieproductie fors met een verhoging van de geïnstalleerde capaciteit voor wind tot 2,5 gigawatt en voor zon tot 6,7 gigawattpiek.

Deze groei en de verdere afbouw van het certificatenoverschot realiseren we zonder dat de elektriciteitsfactuur hierdoor toeneemt. Daarom hervormen we het certificatensysteem voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling naar een kostenefficiënter systeem.’

Elke oversubsidiëring moet vermeden worden: ‘We evalueren het gegarandeerd rendement op eigen vermogen in functie van het specifieke risicoprofiel van een hernieuwbaar-energieproject en warmte-krachtkoppeling(wkk-)projecten en beperken dit. We faseren de certificatensteun voor nieuwe of vernieuwde hernieuwbare-energieprojecten uit tegen 2025 via een geleidelijke reductie van de maximale toegekende steun. We breiden het bestaande aanbestedingsysteem van investeringssteun met vastgelegde jaarlijkse budgetten voor kleine en middelgrote windturbines uit naar middelgrote pv-projecten vanaf 2021 zodat de meest kostenefficiënte projecten uitgevoerd worden. Het aanbestedingsysteem wordt gefinancierd vanuit het Energiefonds.

Voor nieuwe wind- en zonprojecten werkt de regering vanaf 2021 net als voor biomassa en biogas niet enkel met een ondersteuningsduur maar ook met een maximaal ondersteuningsvolume. Gezien de schaarse open ruimte in Vlaanderen wordt enkel steun verleend aan pv-projecten boven de 10 kilowattpiek op gebouwen of marginale gronden, zoals bermen, met een minimaal lokaal gebruik van 50 procent. Zie ook: regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024.