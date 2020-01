Geschreven op 22-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De gemeente Utrecht trekt 1,15 miljoen euro uit om huiseigenaren te ondersteunen bij het besparen van meer energie. De helft van het geld komt van het Rijk. De bijdrage is gericht op gedragsmaatregelen die moeten leiden tot lager energieverbruik. Met het geld kan de gemeente nog meer mensen bereiken, naast het brede aanbod dat in Utrecht al bestaat om huiseigenaren te stimuleren energiemaatregelen te nemen.

Met deze specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) gaat de gemeente projecten uitbreiden en opzetten om meer huiseigenaren te stimuleren kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Eén van de projecten die in Utrecht wordt uitgebreid is de mogelijkheid om thuis advies te krijgen van een energiecoach. Huiseigenaren ontvangen hierbij ook een energiebox met maatregelen die ze direct toe kunnen passen.

Om het aanbod bij meer huiseigenaren onder de aandacht te brengen, gaat de gemeente ook intensiever samenwerken met lokale bewonersinitiatieven en coöperaties. Ook zij bieden informatie en advies op het gebied van energie en duurzaamheid.

Verder zet de gemeente ook in op het onder de aandacht brengen van de online hulp om energie te besparen. Dit is het centrale punt waar alle informatie voor huiseigenaren te vinden is en waar je zelf een online energieadvies van jouw woning kunt maken. De reeds bestaande Jouwhuisslimmer-avonden worden in 2020 uitgebreid. Ook in de voorbeeldwoning Gasvrij thuis aan de Costa Ricadreef in Overvecht kunnen inwoners een kijkje nemen om een indruk te krijgen van mogelijke energiebesparende maatregelen.

De RRE is een regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Het Rijk neemt daarom een aantal maatregelen om een snelle start te maken met het verminderen van de CO2-uitstoot. Utrecht is één van de gemeenten die een deel van deze RRE-regeling krijgen. Om de projecten te bekostigen legt de gemeente een zelfde bedrag bij. De subsidie is bedoeld voor 2020. Het ministerie van BZK stelt in totaal 87 miljoen euro beschikbaar voor de RRE.