Geschreven op 1-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Vorige week woensdag raasde een augustusstorm over Nederland. Die bracht naast schade door omgevallen bomen ook een recordopbrengst van windenergie.

Voor het eerst kwam deze in een etmaal boven de 100.000 megawattuur uit, waarmee bijna een derde van de Nederlandse stroombehoefte werd gedekt.

Uit de statistieken van Energieopwek blijkt dat tijdens het record van 26 augustus ongeveer twee derde van de windstroom werd opgewekt door windturbines op land, en een derde op zee.

Het record is ook te danken aan de aansluiting van meer windmolens op het elektriciteitsnet. Het gaat dan om de aansluiting van windparken voor de kust van Zeeland. Energieopwek verwacht dat de komende maanden meer recordopbrengsten worden gehaald.

Die windparken op zee maken wel het verschil, zegt Visser: “Op de Noordzee gaat het heel snel. Hoeveel windturbines al operationeel zijn is niet publiek bekend, maar op basis van persberichten ga ik uit van een toename van meer dan 80 procent in een jaar tijd: van 957 megawatt in 2019 naar ruim 1700 megawatt op 26 augustus. Op land is windenergie ook wel iets toegenomen, maar gaat het veel minder hard: van 3.500 megawatt vorig jaar naar 3.700 nu.”

In augustus was de totale productie van duurzame energie goed voor ruim 26 procent van alle geproduceerde elektriciteit, evenveel als in juli. Zonne-energie leverde de grootste bijdrage, net iets meer dan wind. Het Klimaatakkoord streeft naar een aandeel duurzame stroom van minimaal 70 procent in 2030.