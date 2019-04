Geschreven op 12-4-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De Nederlandse windmolens hebben in maart een recordhoeveelheid duurzame stroom geproduceerd.

Er werd maar liefst 5,2 petajoule energie door windmolens opgewekt, blijkt uit recente cijfers van energieopwek NL, een initiatief van meerdere partijen in de energiesector.

Nooit eerder werd er in een maand zoveel windstroom geproduceerd. De hoge opbrengst komt vooral door de harde wind in een deel van de maand maart. De opbrengst was wel sterk wisselend. In de eerste helft van maart werd veel windstroom geproduceerd en in de tweede helft juist heel weinig.

In totaal werd er net zoveel duurzame windstroom geproduceerd als alle huishoudens in Nederland aan stroom verbruiken, omgerekend ongeveer 1,44 miljard kilowattuur. Huishoudens nemen ongeveer 20 procent van het totale stroomverbruik in Nederland voor hun rekening.

