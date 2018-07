Geschreven op 14-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Van de koelkasten in ‘de Refter’ tot de lampen in de operatiekamers van het Radboudumc, allemaal draaien ze straks op 100% in Nederland opgewekte groene stroom. De Radboud Universiteit en Radboudumc hebben daartoe een tienjarige overeenkomst getekend met Eneco.

De overeenkomst voorziet in een groeipad waarmee de elektriciteitsbehoefte van 110 miljoen kiloWattuur in de periode tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2024 geleidelijk volledig verduurzaamd wordt.

De groene stroom die geleverd wordt zal geproduceerd worden door nieuwe duurzame energiebronnen zoals wind- en zonneparken die Eneco de komende jaren in Nederland gaat ontwikkelen.

‘Het is belangrijk voor ons als Radboudumc om onze belangrijkste processen zoveel mogelijk te verduurzamen. Met het gebruik van 100% groene stroom in ons hele huis zetten we een belangrijke volgende stap’, Cees Buren, lid van de Raad van Bestuur Radboudumc

Stan de Ranitz, directeur corporate accounts bij Eneco: ‘We zijn erg blij dat we het Radboudumc en de Radboud universiteit als nieuwe klant mogen verwelkomen. In de overgang naar duurzame energie hebben bedrijven en publieke instellingen een belangrijke rol. Langjarige contracten zoals deze zorgen ervoor dat wij kunnen blijven investeren in het bouwen van nieuwe duurzame energiebronnen. Zo maken we Nederland samen een stukje duurzamer.’

