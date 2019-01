Geschreven op 3-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Alle gebouwen van de gemeente en provincie, bruggen, sluizen, straatlantaarns en kermisattracties in de gemeenten Groningen, Hogeland, Midden-Groningen, Westerkwartier en Delfzijl werken vanaf 1 januari 2019 op groene stroom.

Ook de energie voor de gebouwen van de Veiligheidsregio en Omgevingsdienst komt voortaan uit duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens.

De duurzame energie wordt in de komende vijftien jaar lokaal opgewekt door Eneco en Energie VanOns, de lokale organisatie die energie verkoopt van de Groningse energiecoöperaties. Het bundelen van de energie-inkoop biedt bijvoorbeeld Grunneger Power en kleinere coöperaties de kans te investeren in innovatie Zo houden we het geld in de regio. Het totale stroomverbruik van 60 miljoen kilowattuur is te vergelijken met het verbruik van 17.000 huishoudens.

In 2035 willen we in de provincie Groningen 60 procent van onze energie duurzaam opwekken. ‘Als provincie Groningen geven we graag het goede voorbeeld door energie te besparen én duurzaam in te kopen. De combinatie van innovatie, samenwerking en de duur van dit inkoopcontract maakt het mogelijk om nieuwe energiebronnen te ontwikkelen in de provincie’, zegt gedeputeerde Nienke Homan. Dat kan de provincie echter niet alleen. ‘Integendeel: het lukt alleen als we het samen doen. Met bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden, organisaties en alle inwoners van onze provincie. Alleen als we onze krachten bundelen, kunnen we van onze regio een sterke, schone groei?economie maken.’

Groningen is met de afsluiting van dit langdurige energiecontract een van de koplopers in Nederland. De Groninger partijen stimuleren de energieleveranciers inwoners bij de plannen voor nieuwe zonne- en windenergieparken te betrekken. En bij de bouw van deze parken werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

