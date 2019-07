Geschreven op 4-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

ProRail wil op 20 locaties langs het spoor zonneparken gaan realiseren. ‘De eerste ambitie is om 65 megawattpiek aan zonneparken te realiseren’, stelt Jaap Eikelboom van ProRail.

Ingenieursadviesbureau Sweco bracht eerder dit jaar in opdracht van ProRail in kaart welke gronden van ProRail kansrijk zijn voor de aanleg van zonneparken. Hiertoe werd 3.200 hectare spoorbermen geanalyseerd.

Uit de inventarisatie blijkt volgens Robin van der Sande, adviseur duurzame energie bij Sweco Nederland, dat ProRail voldoende kansrijke gronden in bezit heeft. ‘Het is logischerwijs een organisatie die al een groot aantal jaren meegaat. Vanuit de historie heeft ProRail allerlei gronden verkregen. Deze gronden zijn voornamelijk aangekocht voor ProRails hoofdfunctie: het verbinden van spoor.

Hierdoor zijn sommige van de gronden weilanden die vlak naast het spoor liggen, maar ook nog gronden die wat verder van het spoor liggen. Daar heeft bijvoorbeeld ooit een spoorlijn gelopen en ProRail heeft de grond nog steeds in bezit. In totaal hebben we 3.200 hectare grond geïnventariseerd waar enkele tientallen geschikte locaties voor zonneparken uit naar voren zijn gekomen.’

Zie ook: CO2-Uitstoot ProRail Verder Verlaagd In 2018: Daling In CO2-Uitstoot Zet Door – ProRail Draagt CO2-Prestatieladder Over Aan SKAO: Samen Zorgen voor Minder CO2 – Duurzame Energiezuinige LED-Verlichting Op Perrons Van 250 NS-Stations by ProRail – Circa 24 Kilometer Geluidsscherm Zonder Zonnepanelen Langs Spoor bij Almere by ProRail – NS en ProRail zamelen papier in op station Utrecht Centraal – De Sustainability Challenge 2015: ProRail, UvW, VolkerWessels, Eneco en Cofely – Treinen NS Rijden vanaf 2018 voor 100% op Duurzame Energie van Nieuwe Windparken by Eneco – Tweede Leven Voor Dubbeldekkers NS: Hergebruiken en Recyclen 96% Van De Trein by NS