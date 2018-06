Geschreven op 9-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In Voorhout verrijzen in de nieuwe wijk Hooghkamer 33 woningen elk voorzien van een Nissan xStorage-thuisbatterij.

Het zijn Plus-op-de-Meter-woningen die meer energie opleveren dan verbruiken. Het overschot wordt opgeslagen en/of verkocht waardoor de installaties ook een financieel rendement opleveren voor de eigenaren.

Nissan levert aan de gezamenlijke wijkbewoners ook twee elektrische Nissan LEAF deelauto’s. Ze rijden op duurzame stroom van de woningen en verminderen de parkeerdruk in de wijk, waardoor er meer ruimte is voor groen en bewoners.

Woningen die comfortabel, gezond en zo duurzaam zijn dat ze optimaal renderen. Dat is het Plusleven en dat maken we mogelijk in de POM-embedded woningen. Met toekomstbestendig en circulair bouwen waarbij data en vooruitstrevende technieken standaard geïntegreerd zijn. Ervaar het Plusleven zelf in onze woningen die energie leveren en opslaan, ga mee van besparen naar genieten. Plusleven is een initiatief van 4YEF (Four Your Energy Freedom),





De smart energy wijk is uitgerust met besturingssysteem Realtime Energy eXchange (R.E.X.) gekoppeld aan Panasonic warmtepompen, Nissan xStorage units en de opwek van Stafier PV-delen.

Software van Energy eXchange Enablers speelt hierin een cruciale rol en de inkoop verloopt via ENTRNCE. R.E.X. faciliteert de aansturing. ENTRNCE is het eerste onafhankelijke transactieplatform voor rechtstreekse uitwisseling van elektriciteit tussen opwekkers en verbruikers. Het platform ENTRNCE brengt zo de toekomstige, decentrale energiemarkt een stap dichterbij.

Nissan verbreedt zijn werkterrein en biedt in Nederland innovatieve producten en services aan gericht op wonen en energieopslag. Op Building Holland presenteerde Nissan dein de allereerste Plusleven-woning. Daarnaast worden deze zomer in Voorhout 33 woningen opgeleverd met een xStorage-thuisbatterij voor de opslag van zonne-energie.

De xStorage-batterijen zijn gemaakt van gebruikte batterijmodules uit de elektrische Nissan LEAF. Deze hightech componenten krijgen een tweede leven en ondersteunen de transitie naar duurzame energie. Ze slaan de overdag geproduceerde zonne-energie op voor gebruik in de avond en nacht.

Nissan is partner van 4YEF (Four Your Energy Freedom), een initiatief dat zich richt op het kosteloos opwekken van duurzame energie via onder meer woonhuizen. De Plusleven-woning van 4YEF is een huis vol duurzame energiesystemen gericht op comfortabel en gezond wonen. De Plusleven-woningen zijn onderling verbonden, produceren zelfstandig duurzame energie, slaan het op en delen het waardoor de woningen een autonoom energie-ecosysteem vormen.

