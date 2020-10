Geschreven op 14-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi plan van de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland. Een groot deel van luchthaven Schiphol moet vol komen te liggen met zonnepanelen.

Luchthaven Schiphol staat er ook open voor, mits de veiligheid van het vliegverkeer niet in het geding is.

Schiphol zegt open te staan voor de grootschalige aanleg van zonnepanelen. In totaal zou er 300 hectare ? 300 voetbalvelden groot ? aan zonnepanelen op de luchthaven kunnen verrijzen, met name naast de start- en landingsbanen.

Op daken van luchthavengebouwen en bij parkeerplaatsen is ruimte voor nog eens tientallen hectare aan zonnepanelen.

Dat Haarlemmermeer potentiële zoeklocatie is, ligt voor de hand: de gemeente is uitgestrekt en kent veel landelijk gebied, dat niet beschermd is. Voor Schiphol geldt hetzelfde. Het terrein van de luchthaven is weids, bestaat rondom de start- en landingsbanen vooral uit weilanden.

Het afgelopen jaar konden burgers van Haarlemmermeer suggesties doen en meepraten over mogelijke locaties voor zonnepanelen en ook windmolens. Heel veel mensen kiezen voor het gebied rond de landingsbanen. Schiphol staat positief tegenover het idee en zegt open te staan voor de grootschalige aanleg van zonnepanelen. Volgens een woordvoerder is de luchthaven bereid mee te denken met de gemeente. “We hebben inmiddels een aantal aandachtspunten aangereikt, waaronder de veiligheid.”

In het plan is ook opgenomen dat op de daken van luchthavengebouwen op Schiphol eveneens veel zonnepanelen komen. Dat gebeurde al met parkeergarage P3, waar zesduizend zonnepanelenpanelen op het dak liggen.

Provincie en gemeente willen dat de plannen volgend jaar concreter uitgewerkt zijn, de jaren erna kunnen ze vervolgens gerealiseerd worden. Waar er binnen Haarlemmermeer volop ruimte voor zonnestroom is, geldt dat minder voor windenergie. De aanvliegroutes boven Schiphol maken enorme turbines onmogelijk.

