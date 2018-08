Geschreven op 19-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi hoor. Alweer een woningcorporatie die zonnepanelen laat aanbrengen op de daken van woningen van huurders.n Appartementencomplex Buitendijk in Zeewolde kreeg op 10 augustus 480 zonnepanelen voor de opwekking van duurzame energie.

ZeewoldeZon is betrokken bij de verduurzaming en plaatste al eerder zonnepanelen op de appartementencomplexen Beaufort, Carré, Kruidenborg en twee appartementencomplexen aan de Boomkleverlaan.

De zonnestroom op het complex Buitendijk is beschikbaar voor leden van ZeewoldeZon. Ruim 10% van de bewoners van het appartementengebouw is lid van de organisatie en profiteert hierdoor van het voordeel van de duurzame opwek. De leden betalen geen energiebelasting over de zonnestroom, volgens de regeling verlaagd tarief.

Woningcorporatie Woonpalet stelt haar daken beschikbaar voor de zonnepanelen en liet de zonnepanelen installeren door ZeewoldeZon, waarbij huurders van de corporatie voorrang hadden op de zonnestroom. Nu is het voor alle inwoners van Zeewolde mogelijk om lid te worden van ZeewoldeZon.

Woonpalet werkt ook aan een bijzonder onderhoudsproject. Huurders aan Robertskruid en omgeving krijgen namelijk een nieuwe cv-ketel aangeboden, een nieuwe ventilatiebox, een nieuw dakraam en daarbij een zonneboiler (voor warm water) en zonnepanelen (voor eigen zonnestroom). En juist dit laatste maakt het project bijzonder, want dankzij de zonnepanelen en zonneboiler besparen huurders geld.

ZeewoldeZon werd in 2017 opgericht door woningcorporatie Woonpalet, energieleverancier LEON Zeewolde en vereniging voor duurzaamheidsinititatieven Zeenergie. ZeewoldeZon heeft zich als doel gesteld lokaal opgewekte, duurzame energie beschikbaar te maken voor alle Zeewoldenaren. De gemeente steunt ZeewoldeZon met een gemeentegarantie.

In totaal heeft ZeewoldeZon nu 1.230 zonnepanelen gelegd op appartementencomplex Buitendijk (aan de Terp), Beaufort (aan de Cumulus), Carré (aan de Verbeelding), Kruidenborg (aan de Flevoweg) en op twee appartementencomplexen aan de Boomkleverlaan. De inmiddels 112 leden van ZeewoldeZon samen zijn eigenaar van de zonnepanelen en gebruiken de zonnestroom zonder daarover energiebelasting te hoeven betalen (volgens de regeling ‘verlaagd tarief’). En dat scheelt geld. Een deel daarvan is direct voordeel in de portemonnee van de gebruiker, het andere deel wordt gebruikt om de externe financiers van de zonnepanelen terug te betalen.

