Geschreven op 19-12-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De provincie Noord-Holland gaat gemeenten en bedrijven ondersteunen en activeren om eigen parkeerterreinen te laten overkappen met een zonnepanelen dak.

Gemeenten in Noord-Holland krijgen volgend jaar een analyse van de zonpotentie van hun parkeerterreinen. Dit geeft inzicht in welke parkeerterreinen het meest geschikt lijken voor het opwekken van zonne-energie.

Het bedrijf Sobolt heeft in samenwerking met de provincie Noord-Holland het pilotproject Parkeer de Zon opgestart binnen de gemeente Hoorn. Daar zijn alle parkeerterreinen inclusief zonpotentie geanalyseerd.

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: “Als in Nederland op alle geschikte daken zonnepanelen komen, wordt in 50% van de totale elektriciteitsbehoefte in Nederland voorzien. Het is duidelijk dat er ook in Noord-Holland nog iets bij moet en dat we onze ruimte waar mogelijk dubbel moeten gebruiken. Parkeerterreinen zijn hiervoor zeer geschikt. De auto’s kunnen onder het zonsysteem parkeren en worden beschermd tegen weersomstandigheden. Als je hier laadpalen bij plaatst kunnen elektrische auto’s ook nog worden opgeladen met de duurzaam opgewekte stroom van het dak. De weg hiernaartoe is nog redelijk nieuw en onbekend. Sobolt biedt de ultieme oplossing en maakt alles digitaal inzichtelijk.”

Voor alle gemeenten in Noord-Holland wordt een analyse gemaakt. De gegevens die uit de analyse komen worden vervolgens weergegeven in een interactieve tool. In deze applicatie komt ook informatie over de stappen die je moet nemen om een parkeerplaats te laten overkappen met zonnepanelen. Hierbij kun je denken aan het aanvragen van subsidie en vergunningen, een inschatting van de investeringen en de terugverdientijd. Iedereen kan per gemeente en parkeerlocatie doorklikken om deze informatie te bekijken.

Dit project hangt samen met het Startup in Residence programma van de provincie. Binnen dit programma worden jonge bedrijven uitgenodigd om samen met de provincie Noord-Holland te werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.