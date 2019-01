Geschreven op 16-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Met een draai aan de warmtepomp is paprikateler NH Paprika uit Heerhugowaard op 10 januari officieel aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC.

Daarmee is groenteteler Marcel Numanin het glastuinbouwgebied Alton helemaal van het gas af.

Even daarvoor hadden de betrokken partijen het gebiedsakkoord Alton ondertekend. Daarin staan concrete afspraken over de verdere ontwikkelingen in dit deel van Heerhugowaard.

Gedeputeerde Jaap Bond (Economie en Landbouw) is voorzitter van de werkgroep Alton. “Door de samenwerking tussen alle partners zijn er grote stappen gezet om glastuinbouw in dit gebied toekomstbestendig te maken. De kassen van NH Paprika worden vanaf nu met uit afvalhout opgewekte warmte verwarmd. Dit is een voorbeeldproject voor Nederland.”

Ook andere afspraken zijn vastgelegd, zoals het aanleggen van een glasvezelnetwerk. Het gebied wordt beter ontsloten voor vrachtverkeer en bedrijven die nu nog gevestigd zijn buiten Alton krijgen de mogelijkheid om te verhuizen naar het gebied. Ook wordt er gekeken of het mogelijk is om in de toekomst CO2 af te vangen en te leveren aan de glastuinbedrijven in Alton.

De ondertekenaars van het gebiedsakkoord zijn de provincie Noord-Holland en de gemeenten Heerhugowaard en Koggenland, HVC Groep, Ondernemersvereniging Alton (OVAL), Rabobank Alkmaar e.o., Greenport NHN en het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Samen willen zij de CO2-uitstoot in Altongebied in 2030 met 75% gereduceerd hebben ten opzichte van 1990.

