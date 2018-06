Geschreven op 11-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In Woerden zijn in het Schilderskwartier in enkele maanden tijd 39 oudere huurwoningen klaargemaakt om zelf energie te kunnen opwekken.

Het project Opgewekt Wonen van woningcoöperatie Groenwest in Woerden werd dit jaar uitgevoerd in samenwerking met BAM Wonen en andere ketenpartners.

“We krijgen voor hetzelfde geld een nieuwe woning”, aldus een huurder in de wijk. De gemeente Woerden onderzoekt of het mogelijk is om de hele wijk Schilderskwartier los te koppelen van het gas. Dit past in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

Start the Future maakte deze video voor woningcoöperatie GroenWest over de verbouwing van 42 huurwoningen. In korte tijd konden deze nul op de meter gemaakt worden. Voor iedereen een bijzondere operatie maar vanaf nu kunnen deze woningen uit de jaren ’60 zelf energie opwekken.

