Geschreven op 31-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi hoor. De overvloedige zonneschijn in de maand juli levert een recordopbrengst op duurzame energie via zonnepanelen.

Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER), die zich baseert op gegevens van Energieopwek, werd in de zomermaand 75 procent meer zonnestroom opgewekt in vergelijking met juli 2017.

De helft van de groei van de zonne-energie kwam door het mooie, zonnige weer. De andere helft was het gevolg van het groeiende capaciteit aan zonnepanelen.

Bij windenergie was er juist sprake van een dip in de productie door het overwegend windloze weer. De productie daalde met een vijfde. Het is dat de wind in het laatste weekend van juli wat sterker werd, anders zou volgens de SER sprake zijn geweest van een daling van 30 procent.

De totale opbrengst duurzame energie kwam in juli uit op 3,9 petajoule. Dat staat gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 60.000 mensen. De verdeling tussen energie uit wind en zon was vrijwel gelijk.

Juli 2018 is met ongeveer 330 uren zon ook de zonnigste julimaand sinds 1906. Het eerdere record werd in juli 2006 gevestigd (316,3 uur).

In de maand juli is sinds het begin van de regenmetingen nog nooit zo weinig neerslag gevallen. Landelijk viel slechts 11 millimeter regen. Daarmee is het record van juli 1921 (16 millimeter) gebroken, meldt Weeronline.

Wat temperatuur betreft, is deze julimaand de op twee na warmste ooit. De gemiddelde temperatuur in De Bilt bedraagt volgens Weeronline 20,7 graden. Het gemiddelde in juli ligt normaal gesproken op 17,9 graden. De warmste julimaand ooit blijft die van 2006. Deze maand is met 22,3 graden recordhouder, gevolgd door juli 1994 met 21,4 graden.