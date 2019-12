Geschreven op 6-12-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Drie innovatieve projecten, die bijdragen aan de reductie van CO2, ontvangen een bijdrage van ruim 2,2 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

In deze projecten wordt door 18 bedrijven en kennisinstellingen samengewerkt aan de duurzame economie van de toekomst. Samen met Europa, Rijk en provincies in Overijssel en Gelderland investeren zij ruim 4.7 miljoen in Oost- Nederland.

Het project “Vliegwieltechnologie voor energieopslag in microgrids’ werkt aan de opslag van elektriciteit in een vliegwiel bij kleine, evt. tijdelijke, lokale elektriciteitsnetwerken (zogeheten microgrids). Als het vliegwiel de maximale spanning bereikt, draait het weer terug en werkt de elektromotor als generator.

Het vliegwiel werkt in een vacuüm waardoor nagenoeg geen energie verloren gaat door wrijving. Een combinatie van het vliegwiel met batterijen stabiliseert het energienetwerk omdat hiermee pieken en dalen worden opgevangen. Toepassing van dit project kan helpen de huidige knelpunten in het energienetwerk op te lossen en de energie infrastructuur toekomstbestendiger te maken.

Het consortium QuinteQ Engergy (Nijmegen), Thales Nederland (Enschede), Universiteit Twente (Enschede) en Saxion Hogeschool (Enschede) ontvangt een subsidiebedrag van 1.433.004 euro. De totale kosten bedragen 2.963.407 euro.

Het ‘Smart Tiny Lab voor systeemintegratie in de bouw’ is een proeftuin voor bouwbedrijven en aan de bouw gerelateerde bedrijven. Zij kunnen hier innovatieve producten zoals wanden, glas, vloer, dak, isolatie, luchtbehandelingssystemen, warmtepompen, infrarood verwarming testen en pilots op het gebied van energiebeheersing en control uitvoeren. Dit maakt de vergelijking tussen de theoretische en praktische verbruikscijfers mogelijk.

Het lab zelf is ook innovatief en is 180 graden draaibaar om zo de zoninval te bepalen. Er is een vaste kamer die alle installaties bevat die nodig zijn voor energiebeheersing. Daarnaast zijn er twee proefkamers met uitneembare buiten- en binnenwanden, ramen, verhoogd vloer en verlaagd plafond die uitgebreid voorzien zijn van sensoren om uiteenlopende metingen te verrichten.

Het consortium bestaande uit Saxion (Enschede), De Groot (Vroomshoop), Pikington Nederland (Enschede) BR Controls (Zwolle), Winkels Techniek (Enschede), BINX (Groenlo), Eaton Nederland (Hengelo OV) en Pioneering (Enschede) ontvangt een subsidiebedrag van 381.555 euro. De totale kosten bedragen 906.223 euro.

Het project Smart Energy Grid regio Nijmegen’ ontwikkelt een systeem dat, door slimme keuzes, de energievraag koppelt aan het aanbod van verschillende energiebronnen (elektriciteit, warmte, groen- en waterstofgas). Het systeem, een zogenaamd “smart grid”, geeft sturing aan energietransport, omzetten van energie in andere soorten energie of opslaan van energie.

De sturing van het energiesysteem vindt plaats op basis van verschillende gegevens zoals: kosten, opbrengsten, leveringszekerheid en duurzaamheid.

Het consortium bestaande uit ARN (Weurt), Modderkolk Projects & Maintenance (Wijchen), Elestor (Arnhem), Oostendorp Apparatenbouw (Tiel), IF Technology (Arnhem) en Universiteit Twente (Enschede) ontvangt een totaal subsidiebedrag van 405.486 euro. De totale kosten bedragen 902.729 euro.

In het Operationeel Programma (OP) Oost werken Gelderland en Overijssel samen met de EU aan structurele versterking van de economie in Oost Nederland. Bij het merendeel van de gesubsidieerde projecten, werken twee of meerdere bedrijven en kennisinstellingen samen. Door deze samenwerking, met soms verrassende partners, komt nieuwe duurzame techniek beschikbaar voor andere ondernemers en consumenten.

