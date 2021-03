Energie en Besparing Geschreven op 16-2-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op donderdag 18 februari 2021 organiseert de provincie Utrecht van 10:00-12:30 uur het online congres Inclusieve Energietransitie.

De kansen en mogelijkheden om mee te doen aan de energietransitie én de gevolgen van niet-participeren daarvan zij niet evenredig verdeeld. De provincie Utrecht wil de energietransitie versnellen op een wijze die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.

Hiervoor hebben ze de aanpak ‘Inclusieve Energietransitie’ ontwikkeld. De focus van de inclusieve aanpak is het ondersteunen van collectieve projecten, die schaalbaar en repliceerbaar zijn. In deze projecten wordt gestreefd naar inclusiviteit, door ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen met het wegnemen van financiële of andere participatie barrières.

Het congres vormt de kick-off van de inclusieve aanpak van de provincie Utrecht. Ze inspireren je met panelgesprekken, nieuwe methodieken en voorbeeldprojecten. En informeren je over de inclusieve energietransitie en het programma met activiteiten voor de komende jaren. Er is ruimte voor interactie tijdens de deelsessies en gelegenheid tot digitaal netwerken.

