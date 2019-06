Geschreven op 18-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De energieconcerns RWE en Innogy onderzoeken samen de grootschalige productie van groene waterstof in de Eemshaven in de provincie Groningen.

Als eerste stap starten de bedrijven met een haalbaarheidsstudie voor de bouw van een waterstoffabriek tot 100 MW op het terrein van de Eemshavencentrale van RWE.

Dit ligt dichtbij windpark Westereems van innogy, dat de groene stroom gaat leveren. Op deze manier zou met windenergie op een kosteneffectieve manier aanzienlijke volumes groene waterstof kunnen worden geproduceerd.

Waterstof kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Om het groen te produceren is elektrolyse op basis van hernieuwbare energie onmisbaar. Groene waterstof kan bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot die veel verder gaat dan de elektriciteitssector. Voor energie-intensieve industrieën zoals de staal-, chemische of cementindustrie zal groene waterstof een belangrijke stap zijn om te verduurzamen. Naast de vermindering van de CO2-uitstoot in industriële processen kan waterstof een duurzame brandstof worden voor de transportsector of voor de verwarming van huizen.

“RWE en innogy willen graag invulling geven aan de klimaatdoelstellingen. CO2-reductiedoelstellingen in transport, verwarming en industrie zijn alleen haalbaar door een combinatie van elektrificatie en een energiedrager zonder uitstoot. Wij zijn ervan overtuigd dat groene waterstof een belangrijke component zal zijn van een gegarandeerde en duurzame energievoorziening voor deze sectoren. Daarom starten we dit project in lijn met soortgelijke projecten in Duitsland zoals GET H2 in Lingen”, aldus Roger Miesen, CEO van RWE Generation SE.

RWE en innogy werken de komende maanden eerst de haalbaarheid van de waterstoffabriek zelf uit, in samenwerking met andere partners in de keten en met de regionale en nationale overheden. Om van waterstof een succes te maken is meer onderzoek, ontwikkeling en een regelgevend kader nodig dat de technologie concurrerend maakt.

Windpark Westereems, dat naast de Eemshaven centrale ligt, is met 52 turbines momenteel een van de grootste windparken op het land (> 100 MW) van Nederland. “Met de huidige Nederlandse ambities voor windenergie op zee kan het omzetten van grote hoeveelheden overtollige windenergie in een opslagproduct als groene waterstof een kosteneffectieve oplossing zijn voor de samenleving en grootverbruikers van energie, zoals de industrie. Als grote speler op het gebied van offshore en onshore windenergie vinden we het belangrijk om nu al te starten met onderzoek naar het omzetten van elektriciteit naar waterstof. Ons windpark is perfect geschikt voor een grootschalig demonstratieproject”, aldus Hans Bünting, COO innogy Renewables.

De Eemshavencentrale produceert gedemineraliseerd water dat geschikt is om te ontleden tot groene waterstof. Daarnaast kan elektriciteit uit biomassa ook bijdragen aan de productie van groene waterstof als er geen wind is. De combinatie maakt dit een interessante locatie voor een waterstofcentrale. De eerste bevindingen van het onderzoek worden in het najaar verwacht.

