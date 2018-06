Geschreven op 5-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Offshore Energy Exhibition & Conference 2018 is Europa’s toonaangevende beurs en conferentie gericht op de gehele offshore energiesector.

Het evenement vindt plaats op (22), 23 en 24 oktober in de Amsterdam RAI en verwacht ruim 12,000 offshore professionals en meer dan 600 exposanten.

De kracht van Offshore Energy 2018 is het verbinden van alle industrieën, van olie- en gasexploratie en productie tot het duurzaam verwekken van energie door middel van offshore wind en marine energie.

De beursvloer biedt 22,500 m2 ruimte aan toonaangevende bedrijven, handelsmissies en paviljoens. Het conferentieprogramma omvat een groot aantal experts uit de offshore energiesector en beslaat drie dagen, bestaande uit keynotes, thematische sessies, masterclasses, side events en natuurlijk Community Square met als thema: Explore. Inspire. Transform.

Dit thema zal niet alleen het gespreksonderwerp op de beursvloer zijn, maar biedt ook houvast voor het conferentieprogramma. Offshore Energy 2018 zal zich in het programma richten op gas, olie, offshore wind en marine energy. Daarop voortbordurend gaan de thematische sessies dieper in op specifieke onderwerpen, zoals de levenscyclus van olie en gasvelden en diverse duurzame energieprojecten. Deze sessies richten zich op technische content en/of kennisdeling. Een breed scala waar voor elke offshore energie professional zeker iets bij zit.

Op 22 oktober gaat het Offshore Energy Opening Gala Dinner & Awards Show opnieuw plaatsvinden in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Tijdens het diner worden er drie industrie awards uitgereikt: Best Innovation in Offshore Energy, Offshore Energy Public Outreach Award en Offshore Energy Young Engineer Award.

Een bijzondere mix van investeerders, sales, engineers en andere sleutelfiguren uit de industrie krijgen op OEEC de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, te netwerken en om kennis te delen. Het is deze mix tussen vraag en aanbod wat een unieke combinatie van exposanten en bezoekers jaarlijks naar Offshore Energy trekt.

U kunt zich hier aanmelden voor Offshore Energy 2018 Exhibition & Conference.