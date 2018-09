Geschreven op 17-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Energietransitie: welke kansen kunnen wij benutten? Onder deze titel vindt op maandag 1 oktober in het Kennemer Theater in Beverwijk het NZKG jaarcongres 2018 plaats van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG).

Tijdens het congres worden de resultaten gepresenteerd van de ‘Ontwikkelstrategie energietransitie NZKG’.

Gasloos, CO2-opslag, warmtenetten, geothermie, biomassa: de energietransitie is het gesprek van de dag. En terecht! Zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs is heel Europa in 2050 energieneutraal. Daarom moeten ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nu ingrijpende keuzen worden gemaakt.

Het Bestuursplatform NZKG laat de impact van de overgang naar nieuwe energievormen op de regio onderzoeken. Samen met bedrijven, energieleveranciers, gemeenten in het NZKG, provincie Noord-Holland en het Rijk is sinds begin dit jaar gewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor de energietransitie: de ‘Ontwikkelstrategie energietransitie NZKG’.

Parallel aan de ‘Ontwikkelstrategie energietransitie NZKG’ werkt het Rijk aan de uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs met als doel om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Hiervoor zijn vijf nationale klimaattafels in het leven geroepen die gevoed worden door regionale tafels. De regio-klimaattafel ‘Industrie NZKG’ heeft de mogelijke projecten van de industrie in het NZKG in beeld gebracht.

Tijdens het congres informeert het Bestuursplatform NZKG de deelnemers over de plannen en de keuzemogelijkheden. U kunt zich tot en met 23 september 2018 aanmelden.

Zie ook: Industrie in Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) Wil CO2-Uitstoot Halveren in 2030 – Hisarna-installatie Bij Tata Steel IJmuiden Levert Enorme CO2-Reductie Op