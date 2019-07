Geschreven op 11-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In 2050 is Overijssel energieneutraal. Dat is de missie van het programma Nieuwe Energie Overijssel.

Concreet wordt er gewerkt met acht kernpartners in alliantievorm aan 20% Nieuwe Energie in 2023.

Alleen door slim samen te werken met energieke netwerken, kunnen we deze opgave realiseren en omzetten in kansen voor de regio.

De energietransitie is een ongelooflijk complexe opgave, die vraagt om snelheid en versterkt innovatief vermogen. Alleen samen kunnen vraagstukken zoals alternatieven voor gas, integrale wijkaanpak, duurzame mobiliteit of vergroot coöperatief vermogen worden opgelost. Dat vraagt om radicaal nieuwe manieren van organiseren – zowel door overheid, ondernemers, inwoners(groepen) en ook het onderwijs. Zoals het programma Nieuwe Energie Overijssel, een krachtige beweging voor alle partijen die zich bezighouden met de energietransitie in Overijssel en willen bijdragen aan een versnelling van deze transitie.

Het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017- 2023 verbindt en versterkt partners en initiatieven die bijdragen aan de energietransitie in Overijssel. Op deze wijze behalen we in de regio versneld energiedoelen en komen we tot slimme oplossingen voor een uitdagend energievraagstuk. ‘We’ is iedereen die zich inzet voor een energieneutrale provincie: van ondernemers en actieve inwoners tot politiek en overheid. Op dit moment zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor het verbruik van 102,8 petajoule aan energie per jaar. De ambitie is om dit verbruik in 2023 terug te dringen naar 96,3 petajoule per jaar. Enerzijds door partijen te verleiden om meer energie te besparen en anderzijds om met nieuwe energie aan het werk te gaan, al dan niet met behulp van innovatieve technische oplossingen.

Zie ook: De Groenste Straat van Overijssel: Aanmelden Tot 1 Januari 2019 by Jij & Overijssel – Ontwerpwedstrijd Het Groenste Schoolplein van Overijssel 2018 by Provincie Overijssel – Alle Schoolpleinen Van Overijssel Groen In 2025 by Provincie Overijssel – Rem op Zonne-energie In Groningen, Drenthe En Overijssel Door Overbelast Stroomnet – De Eerste Groen Gas Hub in Overijssel Komt er Waarschijnlijk Over Een Jaar of Twee – Energieverkenning IJsselmeergebied: Zonnezandbanken, Zonne-eilanden En Refugium – Waterkracht: VIVACE-Systeem voor Duurzame Energie uit Stromend Water In Overijssel by Tauw – LED-Straatverlichting Overijssel Goed Voor 70% Energiebesparing – Windpark De Veenwieken In Overijssel Met Tien Windmolens by Greenchoice en Windunie – Groen Licht Voor Zonnepark Revelhorst In Zutphen by Sunvest En Zutphen Energie – Zonnepark Heeten Met 7.750 Zonnepanelen by Endona Energie – Duurzaam Dorp Overijssel Hoonhorst: Groen Gezond Gemeenschappelijk – Duurzaam Dorp Overijssel Hoonhorst: Sportveld met LED Verlichting en Zonnepanelen – Provincies Gelderland en Overijssel: 2.250 Laadpalen met 4.500 Laadpunten by Ecotap en Allegro – Duurzaam Overijssel: Het Overijsselse Programma Duurzaamheid – OP Oost 2018: 28,5 Miljoen Euro Voor Innovatie en Duurzaamheid in Overijssel en Gelderland