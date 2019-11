Geschreven op 11-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Onderzoekers van de Universiteit van Adelaide hebben een onderzoekscontract van 1 miljoen dollar afgesloten met een Chinese batterijfabrikant Zhuoyue Power New Energy om een nieuwe technologie voor energieopslag te ontwikkelen en binnen 12 maanden op de markt te brengen.

Het gepatenteerde ontwerp maakt gebruik van niet-giftig zink en mangaan, twee metalen die overvloedig aanwezig zijn in Australië, en onbrandbare waterige elektrolyt om een ??batterij met een hoge energiedichtheid te produceren.

De onderzoekers schatten dat de kosten van deze nieuwe elektrolytische Zn – Mn-batterij minder dan US $ 10 per kWh bedragen, vergeleken met US $ 300 per kWh voor huidige Li-ion-batterijen, US $ 72 per kWh voor Ni-Fe-batterijen en US $ 48 per kWh voor loodzuurbatterijen.

De batterij is ontworpen door Dr. Dongliang Chao en professor Shi-Zhang Qiao van de University of Adelaide’s School of Chemical Engineering and Advanced Materials.

De energiezuinige, veilige batterij opent markten waar het gewicht, de grootte en de veiligheid van de batterij belangrijke factoren zijn, zoals auto’s en ruimtevaart, en huishoudelijke en commerciële gebouwen en energieopslag.

Dr. Chao zei over de nieuwe batterij: “I can imagine this battery being used on all vehicle types from small scooters to even diesel electric trains. Also in homes that need batteries to store solar power, or even large solar/wind farms.”

De toenemende productie van duurzame energie brengt met zich mee dat het opslaan van deze energie in batterijen op een veilige, niet-dure en milieuvriendelijke manier urgenter wordt, maar de huidige batterijmaterialen – inclusief lithium, lood en cadmium – zijn duur , gevaarlijk en giftig.

Het lopende onderzoek en de initiële productontwikkeling zullen worden uitgevoerd in Adelaide en de productie zal naar verwachting plaatsvinden in Australië en China.