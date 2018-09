Geschreven op 24-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

DHL Parcel heeft op het Atlaspark in Amsterdam Westpoort een nieuw sorteercentrum voor pakketten in gebruik genomen. Het sorteercentrum neemt de plaats in van de huidige terminal op hetzelfde bedrijventerrein.

Met het nieuwe centrum is de capaciteit uitgebreid en zijn de installaties verbeterd, waardoor meer en beter gesorteerd kan worden.

Met de bouw en inrichting is een investering gemoeid van in totaal ruim 35 miljoen euro. Het gebouw is ontwikkeld door WDP en gebouwd door Aan de Stegge Twello. De sorteerinstallatie is van Vanderlande. Met onder meer 4.700 zonnepanelen voldoet het gebouw aan de BREEAM Excellent-norm voor duurzame gebouwen.

De investering wordt ingegeven door de enorme groei die DHL Parcel als de op een na grootste vervoerder in e-commerce doormaakt. Daarnaast is het bedrijf marktleider in het business-to-business segment. De vestiging in Amsterdam is een van de 15 sorteercentra in Nederland, die samen met de 6 centra in België een Beneluxwijd netwerk vormen. Samen met vergelijkbare netwerken in de belangrijkste Europese landen wordt daarmee een verenigd Europees pakketnetwerk gevormd. Achim Dünnwald: ”Met de groei van het grensoverschrijdende e-commerce-verkeer neemt het belang van een breed en goed functionerend, transparant en betaalbaar Europees pakketnetwerk zienderogen toe. Nederland is in dat netwerk een cruciale schakel, die model staat voor de rest van Europa.”

Op de vestiging in Amsterdam zullen zo’n 250 medewerkers betrokken zijn bij aan- en afvoer en bezorging van pakketten. In totaal werken er bij DHL Parcel circa 6.500 mensen in Nederland.

De nieuwbouw van Amsterdam maakt onderdeel uit van een meerjarig, grootschalig investeringsplan. Wouter van Benten: “We investeren fors om de groei in goede banen te leiden en het serviceniveau op een duurzame manier uit te breiden”. Dit jaar is er al voor 40 miljoen euro geïnvesteerd en de komende twee jaar zal dat bedrag de 150 miljoen overschrijden. Naast gebouwen betreft het investeringen in de vloot met woonwijkvriendelijke kleinere bestelauto’s, waaronder vooral veel elektrische. Verder betreffen de investeringen de uitbreiding van verzendservices waarbij IT-innovaties een belangrijke rol spelen. Het aantal DHL ServicePoints breidt uit, naar inmiddels meer dan 2.100 ophaal- en afgiftelocaties. Daaronder ook pakketkluizen waar consumenten met een pincode pakketten kunnen ophalen of afgeven. Verder is er geïnvesteerd in services zoals tijdvaklevering, avondlevering en in mogelijkheden voor de consument om tijdens het afleverproces de locatie en tijd van afgifte te wijzigen. Ook snelle en voordelige leveringen van consument naar consument, met aansluiting op het wereldwijde pakketnetwerk van Deutsche Post, zijn inmiddels mogelijk.

Op het vlak van techniek is het centrum voorzien van een sorteerinstallatie van Vanderlande met een capaciteit van 12.000 pakketten per uur, met de mogelijkheid deze nog verder uit te bouwen. Wat betreft duurzaamheid voldoet het pand aan de BREEAM Excellent-norm voor duurzame gebouwen. Daartoe liggen er onder meer 4.700 zonnepanelen op het dak, die voor 80% van de benodigde elektriciteit zorgen. Ook zijn er uitgebreide voorzieningen voor het opladen van elektrische vracht- en bestelauto’s.

Zie ook: Nieuw Sorteercentrum DHL Parcel Amsterdam: 3800 Zonnepanelen en BREEAM Excellent – De Elektrische StreetScooter Work XL by Ford en Deutsche Post DHL Duitsland – Schoon Werkt Beter: DHL Gaat ism Milgro Voor Schone Bedrijfsterreinen – DHL Parcel Bezorgt op Terschelling met DHL StreetScooter – TNT Unveiled First Full Electric Delivery Vehicles in China – TNT Neemt Zeven Elektrische e-Ducato Express Voertuigen in Gebruik in Amsterdam en Rotterdam – Royal Mail Unveils Nine New Electric Trucks by Arrival UK – Daimler Delivers First Electric FUSO eCanter Trucks to UPS – Dutch Green Building Council: BREEAM-NL Nieuwbouw versie 2.0