NanoSUN werd uitgeroepen tot beste start-up. NanoSUN heeft een voordelig waterstof-tanksysteem ontwikkeld, waarmee de kosten van het tanken van waterstof potentieel met 60% tot 80% verminderd worden. Hiermee maken ze snellere uitbreiding van waterstoftank-stations mogelijk. Het bedrijf krijgt toegang tot het Shell GameChanger-programma en ontvangt ten minste 100.000 euro voor het testen van hun concept. Dit biedt hen de mogelijkheid om op een snelle en kosteneffectieve manier de technische en commerciële levensvatbaarheid van hun oplossing verder te testen.

EcoG werd uitgeroepen tot beste scale-up. EcoG heeft een besturingssysteem voor laadpalen ontwikkeld dat opladers voor elektrische auto’s gebruiksvriendelijker maakt. Het besturingssysteem belooft voor laadpunten te worden wat Android is voor smartphones. Het maakt het voor aanbieders van laadpalen mogelijk om hardware-onafhankelijke apps en services te introduceren, voor een nog betere e-mobility ervaring. Dit maakt het voor retailstations, en ook voor andere bedrijven, aantrekkelijker om het aanbod van laadpunten uit te breiden of te starten. Zo stimuleert EcoG elektrisch rijden. Het bedrijf zal hun winnende pilot samen met Shell Retail verder ontwikkelen en uiteindelijk lanceren op een of meerdere tankstations in de Benelux en Frankrijk.

“Niet alleen de winnende bedrijven, maar alle finalisten maakten veel indruk op de juryleden. Bij Shell zijn we erg ambitieus in het toepassen van nieuwe technologieën, dus we verwelkomen hun creativiteit en ondernemerschap. Ik kijk er naar uit om samen te werken met EcoG,” aldus Hilmar van den Dool, General Manager Shell Retail Benelux &France.

“Elektrische mobiliteit is een belangrijke oplossing om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar mobiliteit in een wereld met minder CO2-uitstoot. Daarom ben ik vooral benieuwd naar de implementatie van de pilot met EcoG. Ik ben ervan overtuigd dat hun technologie een belangrijke rol kan spelen bij het vormgeven van het ‘tankstation van de toekomst’.”

Graham Hodgson, Managing Director van NanoSUN, zei: “We zijn ontzettend blij dat we de New Energy Challenge hebben gewonnen. Het was een inspirerende week en alle finalisten hebben goede ideeën, we hebben hier van iedereen veel geleerd.”

Joerg Heuer, oprichter en CEO van EcoG, voegde toe: “Dat we de kans krijgen om samen met Shell een pilot te ontwikkelen is een grote stap voor ons bedrijf. Dit zal ons echt helpen onze business verder te brengen, we kunnen niet wachten om te beginnen!”

Dit jaar wilden de organisatoren van de New Energy Challenge – Shell, Rockstart, YES!Delft en Get in the Ring – beter tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van jonge ondernemers door aparte programma’s te introduceren voor start-ups en scale-ups.

Uit meer dan 200 inzendingen stonden aanvankelijk zevenentwintig bedrijven op de shortlist van de competitie op basis van hun businesscase. Na een intensieve analyse en diepte-interviews werd dat aantal teruggebracht tot twaalf finalisten. Deze bedrijven werden uitgenodigd in Nederland voor op maat gemaakte coaching en begeleiding om hun commerciële proposities vorm te geven en te verbeteren. Hierbij werd toegewerkt naar hun definitieve pitch voor een jury van experts.

De New Energy Challenge wordt georganiseerd door Shell in samenwerking met Rockstart en YES!Delft, de twee toonaangevende acceleratorprogramma’s in Nederland. Het doel is om de beste en slimste denkers die aan de energietransitie werken samen te brengen en daarmee de transitie naar een toekomst met een lagere CO2-uitstoot te versnellen.