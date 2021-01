Geschreven op 5-1-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In Vlaanderen zijn in 2020 al 91.458 nieuwe installaties met zonnepanelen verwelkomd.

Samen goed voor een geïnstalleerd vermogen van 403 megawatt.

Netbeheerder Fluvius meldt een groei van 43 procent.

Dat is het hoogste cijfer in jaren en nu al een stijging met 43 procent tegenover vorig jaar. In 2019 werden in totaal 63.687 nieuwe installaties gemeld, dat was al 22 procent meer dan in 2018, toen er 51.918 nieuwe installaties geplaatst werden. De stijging van de laatste jaren zet zich dus nog sterker door.

Het gaat voor 2020 om voorlopige cijfers die de toestand tot 8 december weergeven. De teller van het totaal aantal gemelde PV-installaties in Vlaanderen stond op dat moment op 520.051, goed voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 3537 MW. De definitieve cijfers voor 2020 – die nog een stuk hoger zullen liggen – zijn pas in het voorjaar van 2021 beschikbaar. PV-klanten hebben immers een maand de tijd om nieuwe zonnepanelen bij Fluvius te melden, en pas na controle van een PV-dossier worden nieuwe installaties officieel aan de cijfers toegevoegd.

Zuhal Demir, Vlaams minister van Energie, vindt het positief dat het aantal installaties sterk stijgt en benadrukt dat ook in 2021 investeren in zonnepanelen bijzonder interessant blijft: “Zonnepanelen zijn en blijven een goed renderende investering, ook in 2021. Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen immers een premie tot 1.500 euro krijgen voor nieuwe zonnepanelen. Die premie in combinatie met de dalende kostprijs voor PV-installaties houden de terugverdientijd interessant. Vlaanderen is zo vastberaden de rol van zonne-energie te laten toenemen met 1.500 MW of 40 procent tegen 2025”.

Vlaanderen bereikte onlangs al een mijlpaal met de ingebruikname van de 500.000ste installatie met zonnepanelen. Per eind oktober telde Vlaanderen 508.710 pv-systemen.

Eind november werd daarbij duidelijk dat ??Vlaanderen tot en met eind oktober in 2020 op woningdaken al 15 procent meer zonnepanelen verwelkomde dan in heel 2019.Vlaanderen installeerde in heel 2019 zo’n 233 megawatt, verdeeld over 60.959 pv-systemen met een omvang tot 10 kilowatt. In de eerste 10 maanden van 2020 betrof dat al 69.975 pv-systemen met een omvang tot 10 kilowatt; goed voor een vermogen van 267 megawatt (red. noot: de Vlaamse statistieken bevatten het omvormervermogen en dus niet het zonnepaneelvermogen).

Nu is dus duidelijk geworden dat netbeheerder Fluvius tot 8 december 2020 al 91.458 nieuwe pv-installaties heeft verwelkomd, waaronder installaties met een vermogen groter dan 10 kilowatt. De teller van het totaal aantal geregistreerde pv-installaties in Vlaanderen stond op 8 december op 520.051, goed voor een totaal geïnstalleerd omvormervermogen van 3.537 megawatt.

