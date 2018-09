Geschreven op 18-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Rentel heeft de installatie van haar windpark in de Noordzee voltooid. Het windpark zal jaarlijks 300.000 gezinnen voorzien van groene stroom.

Tegen 2020 zijn voor de Belgische kust negen windparken operationeel.

Op het Belgische deel van de Noordzee werd in het marien ruimtelijk plan een zone afgebakend voor windturbines, goed voor negen domeinconcessies.

Als alle parken zullen gerealiseerd zijn, beschikt België over een totaal van 2.200 megawatt, evenveel als twee kerncentrales.

In 2009 opende C-Power als eerste park, goed voor 54 turbines en 325 megawatt, een jaar later was het de beurt aan Belwind. Dat park produceert met haar 56 turbines 171 megawatt.

In 2014 was windpark Northwind klaar, met 72 turbines en productie van 216 megawatt. Vorig jaar mocht Nobelwind openen met een windenergie van 165 megawatt dankzij 50 turbines. Volgend jaar moet Norther klaar zijn – 370 megawatt via 44 turbines – en Northwester 2 – 224 megawatt via 23 turbines. In 2020 moeten de laatste twee parken klaar zijn: enerzijds Mermaid met 28 turbines en productie van 235 megawatt en anderzijds Seastar met 30 turbines en productie van 252 megawatt. Mermaid ligt het verst van de kust – 54 kilometer – en Norther met 23 kilometer het dichtst.

