Klimaatverandering, de energietransitie, duurzaamheid en groene energie; het zijn termen waar je tegenwoordig niet meer omheen kunt. We horen ze dagelijks in het nieuws.

Ondanks de nieuwsvoorziening hebben de meeste Nederlanders echter geen idee welke opgave er voor ons land écht ligt bij het opwekken van duurzame energie.

Dit blijkt uit onderzoek door marktonderzoekbureau Novio Research in opdracht van Greenchoice.

De Nederlandse regering wil dat in 2020 14% van het energieverbruik in ons land uit hernieuwbare bronnen komt. Uit het onderzoek blijkt dat twee op de vijf consumenten niet van dit klimaatdoel op de hoogte is. De respondenten die een schatting geven van het percentage denken dat de doelstelling aanzienlijk hoger ligt. In plaats van de afgesproken 14% geven zij aan dat in 2020 gemiddeld 50% van ons energieverbruik uit duurzame bronnen moet komen.

Ook het huidige percentage duurzame energie in het totale Nederlandse energieverbruik is bij de gemiddelde Nederlander onbekend. De helft van de respondenten zegt het percentage niet te kennen. Zij die het wél denken te weten, zijn té opgewekt. Zij schatten dat we in Nederland gemiddeld 26% van ons energieverbruik al duurzaam opwekken. Het werkelijke percentage ligt op 5,9% (2016).

“We lopen nog ver achter op het klimaatdoel van 2020. Sterker nog, we halen niet eens de helft”, aldus Evert den Boer, algemeen directeur van Greenchoice. “Ik kan me voorstellen dat veel Nederlanders de exacte doelstellingen niet kennen. Toch is het zorgwekkend, want alleen als iedereen de werkelijke opgave kent en eraan meewerkt, komt de doelstelling dichterbij. We hebben met elkaar – politiek, bedrijven én consumenten – de sleutel in handen om de verduurzaming van Nederland verder vorm te geven.”

Greenchoice wil dat meer particulieren hun stroom (gedeeltelijk) zelf gaan opwekken. Nu nog geeft zeven op de tien (71,1%) gebruikers van groene stroom in Nederland aan hun stroom niet zelf op te wekken. De voornaamste redenen hiervoor zijn het hebben van een huurwoning (39,6%), de gedachte dat het hebben van een groene energieleverancier voldoende is (37,3%) en dat het opwekken van groene stroom te duur is (27,9%).

Van de mensen die helemaal geen groene stroom gebruiken, vindt het merendeel (43,6%) groene stroom te duur en bijna 3 op de 10 van hen (27,4%) heeft gewoon nog nooit aan groene stroom gedacht. Wanneer het aanbod goedkoper zou worden, geeft ruim 68% aan de overstap naar groene energie te overwegen. Wanneer men op een gegeven moment toch groene energie zou willen opwekken, wil men dat liever collectief dan individueel (respectievelijk 44,9% en 22,7%).

Uit het onderzoek blijkt verder dat voor het opwekken van groene stroom de meeste Nederlanders (ruim 68%) zonnepanelen op daken de beste optie vinden. Deze mogelijkheid wordt gevolgd door zonneparken (ruim 18%). Windmolens zijn het minst favoriet (4,8%) onder Nederlanders.

