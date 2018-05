Geschreven op 24-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Nederland is vandaag toegetreden tot de Clean Energy Ministerial (CEM). Dit is een samenwerkingsverband van landen wereldwijd die inzetten op duurzame energietechnologieën om klimaatverandering tegen te gaan.

Nederland wisselt kennis en ervaring uit met de deelnemende landen, wat bijdraagt aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van het kabinet. Daarnaast biedt de CEM een platform voor de kabinetsambitie om het Europese klimaatdoel voor 2030 te verhogen.

,,De Overeenkomst van Parijs stelt ons voor een enorme opgave. Om de doelstelling binnen handbereik te houden, zal de Europese Unie verder moeten gaan dan de huidige afspraak van 40 procent minder CO2-uitstoot in 2030,’’ aldus minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. ,,Nederland werkt samen met andere Noordwest-Europese landen aan een kopgroep die zich sterk maakt voor verhoging van dit klimaatdoel. De Clean Energy Ministerial is een plek waar Europese landen met een ambitieuze klimaatagenda elkaar ontmoeten. Door samen te werken bereiken we meer en zorgen we bovendien voor een gelijk speelveld. Het internationale karakter van de Clean Energy Ministerial biedt daarnaast ook kansen voor de Nederlandse export.’’

Nederland zal dit jaar deelnemen aan een CEM-initiatief dat investeringen en financiering door de private sector van duurzame energietechnologieën bevordert, onder meer door de ontwikkeling van beleid en regulering. Daarnaast kijkt Nederland naar deelname aan een project voor afvang, gebruik en opslag van CO2. Het doel is om samen met de financiële sector investeringen in deze technologie, bekend als CCS, te bevorderen. Deze technologie ligt ook op tafel in de gesprekken over het Klimaatakkoord.

De Clean Energy Ministerial (CEM) is in 2009 opgericht op initiatief van de Verenigde Staten. Het samenwerkingsverband bestaat nu uit 25 landen, waaronder China, India, Rusland, Duitsland, Frankrijk en ook de Europese Commissie. Samen zijn deze landen goed voor 90 procent van de wereldwijde investeringen in duurzame energie. Via de CEM werken zij, samen met private partijen, aan een brede inzet van schone energietechnologieën.

?

Zie ook: Startschot Voor Klimaatakkoord Nederland: Uitstoot Van Broeikasgassen Met 49% Verminderen – De Klimaatenvelop: Kabinet Investeert 300 Miljoen Euro Per Jaar in CO2-Reductie – Het KlimaatAkkoord van Parijs – The Paris Agreement – Klimaatakkoord met Vereniging Nederlandse Gemeenten – Het Nationaal Klimaatakkoord: Hoe Ziet Jouw Klimaatakkoord Eruit? – Nederland haalt Kyoto doelstellingen – Open Brief 64 Hoogleraren: Oproep aan Kabinet om Alle Elf Kolencentrales in Nederland te Sluiten – De Klimaatwet van Jesse Klaver en Diederik Samson: Vermindering Broeikasgassen 95% in 2050 – De Klimaatzaak by VPRO Tegenlicht – Kabinet in Beroep Tegen Klimaatvonnis: Urgenda Ziet Uitspraak Beroep Met Vertrouwen Tegemoet – Nederland 100% Duurzame Energie in 2030: Samen Sneller Duurzaam – Nederland krijgt nieuwe energie: 100% Duurzame Energie – Nederland ver verwijderd van Europese duurzame energie doelstelling – Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Hernieuwbare Energie in 2020 – Nieuwe Energie: Nederland na het Fossiele Tijdperk by Anne-Marie Rakhorst – Prins van Oranje over duurzame energie op de World Future Energy Summit

Kabinet ziet CO2 Afvang en Opslag Zitten: Barendrecht en Noord-Nederland Gaat Niet Door – Petitie Ik Betaal Niet Mee Aan de Opslag van CO2 – CO2-opslag is geen alles-in-1-oplossing: Risico’s CCS Niet Nauwkeurig te Berekenen – Carbon Capture Is Essential To Limiting Global Warming, But No One Knows How To Do It Or How Much It Will Cost – Alles over CO2 afvang en opslag op één website – De CCS Parade: Promotie van CO2 afvang en -opslag