Geschreven op 12-2-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Nederland scoort bijzonder slecht in Europa als het gaat om gebruik van hernieuwbare energie. Alleen Luxemburg doet het nog slechter.

Het aandeel groene energie ligt in ons land aanzienlijk lager dan in de Europese Unie als geheel. Dat blijkt uit de meest recente gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat.

In 2017 waren hernieuwbare energiebronnen goed voor slechts 6,6 procent van al het energieverbruik in Nederland. In de Europese Unie lag dat niveau op op 17,5 procent. Zie ook: Aandeel Hernieuwbare Energie Stijgt Naar 7,3 Procent in 2018 by Energieopwek

Zweden is koploper in Europa als het gaat om hernieuwbare energie. Groene, duurzame stroom is in Zweden al goed voor meer dan de helft van al het energieverbruik. Ook Finland en Letland deden het het met respectievelijk 41 procent en 39 procent goed.

Als het aan Brussel ligt, mag het aandeel energie die opgewekt wordt met de zon, wind, waterkracht, aardwarmte of biomassa nog wel verder omhoog. In 2020 moet van alle verbruikte energie in Europa 20 procent afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. In Nederland ligt de doelstelling op 14 procent in 2020 en 16% in 2023.

Van de 28 EU-landen zijn er elf die de doelstelling voor 2020 al hebben gehaald: Bulgaria, Czechia, Denmark, Estonia, Croatia, Italy, Lithuania, Hungary, Romania, Finland and Sweden. Latvia and Austria are around 1 percentage point (pp) away from theirs 2020 targets. At the opposite end of the scale, the Netherlands is 7.4 pp from its national 2020 objective of 14%, France 6.7 pp, Ireland 5.3 pp) and the United Kingdom 4.8 pp.

Zie ook: Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Duurzame Energie in 2020 en 16% in 2023 – Minder Windmolens op Land Dan Gepland in Energieakkoord 2013: 6.000 MW Wordt Niet Gehaald – Nieuwste Cijfers Duurzame Energie in Nederland: 9% geproduceerd, 4% verbruik – Nederland krijgt nieuwe energie: 100% duurzame energie in 2050 – Het Jaar van de Duurzame Energie wordt Hernieuwbare Energie – International Year of Sustainable Energy for All: Duurzame Energie Voor Iedereen – Nieuwe Energie: Nederland na het Fossiele Tijdperk by Anne-Marie Rakhorst – Burgerinitiatief Nederland krijgt Nieuwe Energie: 100% Hernieuwbare Energie in 2050