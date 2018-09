Geschreven op 6-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Nederland is van alle Europese landen het verst verwijderd van de Europees afgesproken doelstelling voor hernieuwbare energie. We bungelen bijna helemaal onderaan het lijstje. Alleen Luxemburg doet het nog slechter.

Dat is een van de constateringen uit de tweejaarlijkse evaluatie Monitor Infrastructuur en Ruimte (MIR) waarin de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt gemonitord.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) brengt de Monitor Infrastructuur en Ruimte (MIR) uit in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 is de vierde rapportage over het doelbereik van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR).

Veel van de economische en mobiliteitsdoelen uit deze visie zijn gehaald, zoals het versterken van de concurrentiekracht van stedelijke regio’s, het vergroten van het aanbod van infrastructuur en de toegenomen beschikbaarheid van het autosnelwegennet. Onder andere door de fiscale stimulering van de aanschaf van zuinige auto’s neemt de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden al jaren af, terwijl het autogebruik toeneemt. De CO2-uitstoot is sinds 2015 weer licht gestegen.

Nederland haalt veel doelen op het gebied van duurzaamheid, natuur en water nog niet. Het gaat dan om doelen op het gebied van hernieuwbare energie, waterveiligheid, natuur en om natuurgerichte milieu- en waterdoelen. Nederland is van alle Europese landen het verst verwijderd van de Europees afgesproken doelstelling voor hernieuwbare energie. Uitzondering is de voortgang die is geboekt bij de toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking. Dit moet onnodige bebouwing van open (natuur)gebieden voorkomen.

In 2020 wil Nederland 14 procent hernieuwbare energie gebruiken, dat is vastgelegd in het Energieakkoord. In de MIR staat dat Nederland nog ver van dat doel verwijderd is. Zo moeten er onder andere nog veel meer windmolens bij.

