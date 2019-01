Geschreven op 21-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) groeit naar 600 miljoen euro en ontwikkelt op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nieuwe financieringsproducten. Het ministerie heeft hiervoor onlangs 40 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Met de uitbreiding van het Energiebespaarfonds is het nu mogelijk voor VvE’s om een lening met een langere looptijd van 30 jaar af te sluiten. Daarnaast kunnen particulieren vanaf nu ook een Energiebespaarlening aanvragen voor het aardgasvrij maken van een nieuwbouwwoning.

Het NEF bestaat deze maand 5 jaar. Dankzij een bijdrage van 40 miljoen van het rijk en met een aanvullende bijdrage van de co-financiers Rabobank, ASN Bank en de Council of Europe Development Bank (CEB) groeit het revolverende Energiebespaarfonds naar 600 miljoen euro. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is fondsmanager van het NEF.

VvE’s kunnen vanaf vandaag een lening met een looptijd van 30 jaar afsluiten. Dit is een aanvulling op de huidige lening met een looptijd van 10 en 15 jaar. Deze lening is beschikbaar voor VvE’s die vergaande verduurzamingsmaatregelen nemen. De aflossing wordt gespreid over een langere periode, waardoor de maandlasten dalen. Dat maakt grotere investeringen voor VvE’s aantrekkelijker.

De Energiebespaarlening komt ook beschikbaar voor het aardgasvrij maken van nog niet opgeleverde woningen. Het gaat om nieuwbouwwoningen die met een gasaansluiting waren ontworpen en gekocht, maar die de koper alsnog aardgasvrij wil laten opleveren. Particulieren die voor 1 september 2018 een nog te bouwen nieuwbouwwoning hebben gekocht, kunnen de kosten van de maatregelen financieren met een Energiebespaarlening. Deze faciliteit is mogelijk gemaakt met een bijdrage van het ministerie van BZK en Rabobank.

Investeren in verduurzaming staat hoog op de agenda van particulieren en Verenigingen van Eigenaars, blijkt uit de cijfers van het NEF. In 2018 werd voor ruim 113 miljoen aan leningen verstrekt. Dat is evenveel als in 2016 en 2017 samen. Het NEF heeft in 5 jaar tijd voor 247 miljoen euro aan leningen verstrekt. Daarnaast is er nog voor meer dan 100 miljoen euro aan aanvragen in behandeling.

“Het verduurzamen en van het aardgas afhalen van alle woningen is een grote klus”, aldus minister Ollongren. “Een vijfde van de woningvoorraad valt onder een VvE dus daar kunnen grote stappen gezet worden. Met de verandering van de voorwaarden wordt het voor VvE’s veel aantrekkelijker om te investeren in verduurzaming. De woningeigenaar krijgt daar een lagere energierekening en meer comfort voor terug. Ik hoop dan ook dat het Nationaal Energiebespaarfonds bij VvE’s net zo succesvol zal worden als bij de andere woningbezitters. Met de extra stortingen kunnen we flink vooruit.”

Het Nationaal Energiebespaarfonds stimuleert particuliere woningeigenaren om energiezuinige maatregelen te treffen. Dit fonds is landelijk beschikbaar voor eigenaren-bewoners en VvE’s.

Een comfortabel en energiezuinig huis kan bijdragen aan een lagere energierekening en aan waardebehoud van de woning. Een slimme investering dus. Afhankelijk van het energieverbruik kan de besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van de lening te dekken. Soms is er zelfs extra te besparen. Het Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt uitsluitend leningen voor bestaande bouw.

SVn is door de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds aangewezen als uitvoeringsorganisatie en bemiddelaar van het Nationaal Energiebespaarfonds. Dat betekent dat een woningeigenaar rechtstreeks contact heeft met SVn. Het aanvragen van de lening verloopt niet via de gemeente of provincie, maar kan via Energiebespaarlening.

De Energiebespaarlening is landelijk beschikbaar. Het grootste verschil met de Duurzaamheidslening is dat de Duurzaamheidslening regionaal wordt ingevuld. De gemeente of provincie bepaalt lokaal welke maatregelen mogen worden gefinancierd en welke doelgroepen voor de Duurzaamheidslening in aanmerking komen. De Energiebespaarlening heeft vaste maatregelen die zijn toegestaan. Een belangrijk aandachtspunt is dat de Energiebespaarlening een maximum van 75% stelt bij het financieren van zonnepanelen.

