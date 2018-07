Geschreven op 12-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Rijkswaterstaat en SEAC starten het Nationaal Consortium Zon op Infra. Hiermee willen de organisaties de uitrol van zonne-energie in de ruimtelijke infrastructuur versnellen.

De ruimtelijke infrastructuur in Nederland varierend van wegen tot dijken, bermen, geluidsschermen, vuilstortlocaties en spoorwegareaal biedt een groot potentieel voor zonne-energie.

De Roadmap PV Systemen en Toepassingen voor Nederland voorspelt dat Nederland in de komende 30 jaar 10 procent hiervan gaat combineren met zonnepanelen. Dit vertegenwoordigt ongeveer 33 gigawattpiek aan geïnstalleerd vermogen.

Er liggen daarbij kansen om door innovatief dubbel gebruik van het oppervlak te komen tot kosteneffectieve oplossingen. Daarom hebben SEAC en Rijkswaterstaat gezamenlijk het initiatief genomen tot de oprichting van het Nationaal Consortium Zon op Infra. Het consortium beoogt om alle uitdagingen en barrières aan te pakken op weg naar grootschalige uitrol van zonne-energie op en in deze grotendeels publieke infrastructuur.

Het Nationaal Consortium Zon op Infra is een samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Een belangrijke activiteit van het consortium is het initiëren en uitvoeren van innovatieprojecten voor integratie van zonnestroom in de infrastructuur. Inclusief het onderzoek naar de businessmodellen en businesscases voor pv geïntegreerd in de infrastructuur. Daarnaast is het van belang om samen – waterschappen, provinciale en gemeentelijke overheden – beter en gerichter kennis te delen rondom de technische, economische en juridische mogelijkheden om zonne-energie in te passen in de publieke infrastructuur. Dit biedt tevens de mogelijkheid dat de betrokken overheden gezamenlijk optreden bij publieke aanbestedingen van zonne-energie in de infrastructuur, waarbij de overheden zelf de zonne-energiesystemen aanschaffen en/of de stroom afnemen.

In de afgelopen twee jaar gingen al twee andere consortia van start, te weten het Nationaal Consortium Zon op Water en het Nationaal Consortium Zon in lanschap & landbouw.

