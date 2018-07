Geschreven op 11-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Nou, dat vebaasd mij in het geheel niet. De bouw van windmolenparken op land ligt achter op schema.

Door de vertraging voldoet de totale capaciteit in 2020 nog niet aan de afspraken uit het Energieakkoord dat vijf jaar geleden werd gesloten.

Dat schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

In 2013 is afgesproken dat windparken op land in 2020 een totale capaciteit moeten hebben van 6.000 megawatt. Dat gaat dus niet lukken. Eric Wiebes laat weten dat hij de zorgen deelt die daarover leven bij sommige partijen in het Energieakkoord. Hij verzekert evenwel dat alle betrokken bedrijven en organisaties zich onverminderd inzetten.

Het goede nieuws is dat het na 2020 allemaal beter wordt. Dan wordt een inhaalslag gemaakt met de vertraagde projecten. Die zorgt ervoor dat de beschikbare capaciteit in 2023 met 6.900 megawatt juist groter zal zijn dan in de oorspronkelijke plannen.

Afgelopen dinsdag pleitten de partijen die de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord hebben opgesteld voor een vervijfvoudiging van dat aandeel tot 70 procent in de jaren tot 2030.

