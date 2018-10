Geschreven op 2-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Nagele ontvangt 4,2 mln euro subsidie voor het proefproject om één van de woonwijken in het dorp aardgasvrij te maken.

Het dorp in de Noordoostpolder is een van de 27 gemeenten die geld kregen van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De minister had €120 mln te besteden uit de zogeheten Klimaatenvelop.

Vorige week was al bekend dat Nagele geld zou krijgen, alleen was toen de hoogte van het bedrag nog onduidelijk. Het ministerie bevestigt dat het toegekende subsidie overeenkomt met het aangevraagde bedrag.

De vergroening van het dorp is een initiatief van Energiek Nagele, een lokale energiecoöperatie. Wat enkele jaren geleden begon als het leggen van een paar zonnepanelen, is uitgegroeid tot een enorm project.

Alle vijfhonderd woningen in het dorp moeten op termijn zonnecollectoren krijgen. Die verwarmen in de zomer het water. In de hofjes van het dorp moeten grote ondergrondse reservoirs worden geplaatst, die dat warme water opslaan. In de winter moet dat opgeslagen water worden opgepompt. Daarmee worden de huizen dan verwarmd. Zo gaat Nagele van het gas af.

‘Wij zijn blij dat we van Nagele als modernste dorp van de jaren vijftig straks het duurzaamste dorp van Europa kunnen maken’• Rutger Bergboer, voorzitter Energiek Nagele. Hij noemde de toekenning van de subsidie ‘een erkenning voor wat we willen’ en ‘een stimulans’ voor het dorp. ‘Wij zijn blij dat we van Nagele als modernste dorp van de jaren vijftig straks het duurzaamste dorp van Europa kunnen maken.’

Met het plan Nagele in Balans wordt de kern van Nagele op termijn aardgasvrij. De daken worden gebruikt voor zonnecollectoren. Het platte daken-dorp leent zich daar uitstekend voor. En er wordt een balans gemaakt tussen opwekking, opslag en gebruik van energie: ‘Nagele in Balans’. Dit gebeurt door een seizoensberging. Onder de grote grasvelden van de hofjes komen goed geïsoleerde opslagtanks met warm water te liggen. Het overschot aan heet water die de thermische zonnecollectoren ‘s zomers opwekken wordt hierin opgeslagen. In de winter wordt dit warme water gebruikt om de huizen te verwarmen. Met dit plan blijven de ruimtelijke patronen en gevoelige architectuur van Nagele in stand. Een plan waar de dorpelingen tijdens een presentatie in maart vierkant achter stonden.

Energiek Nagele wil starten met de Karwijhof. Daar zijn de plannen en het proces met de betrokken partijen al ver gevorderd. Bovendien zijn in dit hofje drie ‘smaken’ gebouwen die er zijn in Nagele voorradig: particulieren woningen, huurwoningen van Mercatus en woningen van Vereniging Hendrick de Keyser met een monumentale status. De ervaring die hier wordt opgedaan wordt meegenomen naar de volgende hofjes. Uiteindelijk zal iedere woonhof in het dorp zijn eigen specifieke wensen en aanpak hebben en overleg en ‘maatwerk’ zullen nodig zijn. Hofje voor hofje wordt benaderd en uiteindelijk aardgasvrij gemaakt.

