Geschreven op 2-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De energiecoöperatie Garyp werkt al lange tijd aan een plan om het dorp geheel onafhankelijk te maken van aardgas.

Het grote Gariper zonnepark de Griene Greide zou dan kunnen voorzien in de extra energiebehoefte, is de gedachte, waarmee het dorp geheel energieneutraal wordt.

Dit zonnepark met 27.000 panelen levert namelijk veel meer elektriciteit dan wat in het dorp wordt verbruikt.

Eerder liet de coöperatie al weten dat niemand kan worden verplicht zich af te koppelen van aardgas, maar dat toch de doelstelling is dat 80 tot 90 procent van de bewoners daarvoor kiest. Garyp telt zo’n zeshonderd woningen.

Met het geld kan het plan verder worden uitgewerkt. Volgens voorzitter van de energiecoöperatie Gjalt Benedictus kan het ook worden gebruikt om huizen beter te isoleren. ,,Dêrneist sjogge wy nei de mooglikheden foar waarmtepompen. Wy wolle alles wat foarhannen is om in duorsum doarp te wurden útteste.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde in totaal 120 miljoen euro beschikbaar voor het proeftuinenplan. Wijken of dorpen kunnen het geld gebruiken om te experimenteren met manieren om van het aardgas af te komen. Zie: Programma Aardgasvrije Wijken: 120 Miljoen Euro Voor Aardgasvrije Wijken In 27 Gemeenten

