Vandaag kondigen Microsoft Corporation en Eneco een nieuwe overeenkomst rond windenergie in Nederland aan.

Microsoft neemt 90 megawatt (MW) af van de in totaal 731,5 MW die opgewekt wordt in het nieuwe offshore windproject Borssele III/IV.

Eneco levert vanaf 2022 15 jaar lang groene energie aan Microsofts datacenters.

Dit is Microsofts tweede aankoop van windenergie in Nederland binnen één jaar. Hiermee komt de totale aankoop van windenergie op 270 MW in Nederland, een van de grootste zakelijke portfolio’s aan hernieuwbare energie in Nederland.

Voor Microsoft is dit internationaal gezien de veertiende samenwerking rond hernieuwbare energie. Het totale portfolio komt daarmee op 1,5 gigawatt te staan, in dienst van de 54 Azure-regio’s die de onderneming bedient.

“Techbedrijven staan voor een uitdaging om hun CO2-voetafdruk te verminderen, veelal veroorzaakt door het aanzienlijke energieverbruik van hun datacenters. Een wereldwijde koploper als Microsoft ziet dit echter niet als uitdaging, maar als een kans om de energietransitie een flinke duw in de rug te geven.

We zijn er trots op dat we ze kunnen helpen om over te stappen op een duurzame, slimme en schone energievoorziening in Nederland. Daarmee draagt Microsoft bij aan lokale groei en impact en stellen ze Eneco in staat om te blijven investeren in grote hernieuwbare energieprojecten zoals Borssele III/IV,” zegt Hans Peters, Chief Customer Officer bij Eneco.