Geschreven op 14-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De stroom die uit een stopcontact komt is bij iedereen hetzelfde. Stroom is ten slotte stroom.

Toch kunt u wel kiezen hoe uw stroom is opgewekt. Nuon zorgt ervoor dat u er zeker van bent dat uw licht thuis aangaat.

U kunt kiezen voor gewone stroom of voor groene, hernieuwbare stroom.

Nuon wekt groene stroom op uit wind, water en zon én in Nederland. Wind en water zijn natuurlijke energiebronnen, die nooit uitgeput raken. Bij het opwekken van groene stroom komt er geen CO2 vrij.

Nuon is van mening dat de energietransitie het meest gebaat is bij uitbreiding van de hoeveelheid duurzame opwekking van stroom en kiest er dan ook al jaren voor om fors te investeren in eigen duurzame energieproductie. Samen met partners wekt Nuon ruim 20% van alle windenergie in Nederland op, en dat wordt alleen maar meer.

Groene stroom komt van energiebronnen die nooit op raken. Bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, en waterenergie. Als we deze energiebronnen gebruiken komt er bovendien geen CO2 of ander gas vrij.

